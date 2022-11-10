李世榮樂見全港安老殘疾院舍允輸入外勞　促減再培訓補助紓緩負擔

勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）表示，明年會容許香港安老殘疾院舍輸入護理員，不再限於私人院舍。民建聯立法會議員李世榮表示，樂見政府推出措施，以應付院舍人手嚴重不足問題。此外，他期望政府可下調外勞培訓款額。

另外，有消息指「將軍澳跨灣大橋及將藍隧道」暫定於12月11日通車，不過有關當局一直未有正式宣布啟用消息，李世榮要求當局盡早作出官方回應或澄清：「市民僅能透過媒體獲悉消息，令人質疑其可信度。」



現時每請1名外勞 僱主須交1萬元培訓本地人

李世榮表示，民建聯早於今年9月，向特首提出《施政報告期望》時，倡議要放寬「補充勞工計劃」規定，延續疫情時採取的特別措施：「包括省卻4星期本地招聘，因應院舍需要彈性批准輸入護理員數目，以及暫緩就每宗申請諮詢勞顧會的安排，我們期望政府考慮優先上述簡化輸入外勞的審批程序。」

另外，據悉成功獲批輸入外勞的僱主須為每名外勞繳交近1萬元款額，以作為補助再培訓局培訓本地勞工開支，李世榮期望政府檢視這筆費用，並考慮調低款額：「幫助一些小型院舍減輕人手開支負擔。」

立法會議員李世榮。（民建聯提供）

將軍澳跨灣大橋下月通車？ 李世榮：如屬實要早宣傳

李世榮指，「將軍澳跨灣大橋及將藍隧道」啟用後，有助緩解現時區內居民進出市區主要使用將軍澳隧道而經常導致擠塞等問題。土木工程拓展署趕工使「將軍澳跨灣大橋及將藍隧道」今年內可以通車，李世榮表示肯定。

不過當局自今仍未回應或澄清媒體指下月通車的消息，李世榮表示，假如消息屬實，即將藍隧道通車日期尚餘約1個月，他敦促當局務必盡早作好宣傳工作：「包括向駕駛者指示將藍隧道出入口一帶新交通安排，提供清晰交通路牌指示等，避免通車初期出現混亂。」

李世榮期望，政府兌現承諾，於「將軍澳跨灣大橋及將藍隧道」通車同日，同時豁免將軍澳隧道收費，及早解放將軍澳隧道收費站交通樽頸問題。另外，他也建議政府及早與巴士公司協調好巴士走線，分流將軍澳隧道的交通。