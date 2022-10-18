院舍修例｜安老業稱缺兩成人手「頭痕」　工會促改善待遇勿靠外勞

本地安老院舍人手長期不足，而政府擬修訂院舍法例，要求60人以上院舍需「一院一護士」。香港安老服務協會秘書長陳勇舟今日（18日）指業界欠缺兩成人手，再提高人手比例令院舍十分「頭痕」，而業界支持優先聘請本地員工，但招聘一直有困難，引入外勞能為人手帶來穩定性



勞工界立法會議員、工聯會的梁子穎反對放寬安老院舍引入外勞，促請政府設職系架構以保留人手，培訓多元化，保證就業。梁重申，改善待遇和職系架構，才是解決人手問題根本方法。



香港安老服務協會秘書長陳勇舟指業界欠缺兩成員工。(資料圖片)

護理員及護士難請人 安老服務協會：人從何來？

香港安老服務協會秘書長陳勇舟在港台《千禧年代》表示，現時業界所有職系只欠兩成人手，當中護理員及護士最難請人，即使登招聘廣告，求職者少之有少：「都幾頭痕，如果修例要提高人手，咁人從何來？」

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陳指出，第五波疫情期間，本地員工大量流失，政府安排3000名外勞協助院舍，的確紓緩了壓力，但未來是否要擴大外勞比例，需因時制定：「如果疫情下欠缺人手，就要暫時擴大比例，但如果本地情況有改善，贊成減少比例。」

屬厭惡性工種 私營安老院同缺人手

陳又指，私營安老院雖然工時穩定人工較高，但同樣面對人手短缺問題，相信因為工種厭惡性，即使疫情期間，社會福利署曾以3萬元人工招聘院舍職員，但不少求職者是失業人士，抱觀望嘗試，計劃結束後都不會有興趣繼續在行業發展。

梁子穎反對放寬院舍引入外勞 設職系架構吸引本地人入行

工聯會立法會議員梁子穎表示，反對放寬安老院舍引入外勞，他指外勞每天工作8小時，本地則12小時，工作量高，但人工差距不大，令本地更少人入行，部份員工一直等機會離開，跳去醫管局職系，因人工及工時有保證，他促請政府就院舍設職系架構，保留人手，培訓多元化，保證就業。