會否競逐連任人大常委？　譚耀宗：周一宣布決定

香港校董學會、油尖旺民政事務處、尖沙咀街坊福利會於11月19日聯合舉辦「學習二十大會議精神座談會」，全國人大常委譚耀宗先生擔任主講，立法會議員梁文廣、油尖旺民政事務專員余健強、香港校董學會主席林建華、尖沙咀街坊福利會理事長蘇仲平等均有出席，約500人參與。



被問及會否競逐連任全國人大常委，譚耀宗表示會在下周一宣布最新決定。



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譚耀宗表示，，中共「二十大」報告充份體現中國共產黨是個有使命、有擔當、有能力的政黨，有巨大的政治勇氣推動變革，不斷深入推進全面從嚴治黨。而「二十大」產生了以習近平為核心的新一代領導集體，亦進一步加強了黨的領導及執政能力，值得人民擁護及信任。

譚耀宗又指，「一國兩制」是中國共產黨人的偉大創舉，亦是社會主義現代化中重要的一個組成部份，中央必定會長期堅持。他認為「一國兩制」本身就是為了和平解決台灣問題，所以香港的「一國兩制」搞得愈好，愈有利於台灣的和平統一，更有利於人心回歸，因此香港未來任重道遠。

譚耀宗又說，國家的抗疫政策貫徹了「以人民為中心」的發展思想，保障了絕大多數人民的生命安全，是負責任的表現。