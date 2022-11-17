傳林鄭接任人大常委　譚耀宗拒評：工作不易　須了解國家反映港事

港區人大代表選舉下月舉行，有媒體引述消息指，現任全國人大常委譚耀宗不競逐連任。譚耀宗今午（17日）出席活動後表示，有關人大選舉的問題，下周一（21日）選舉會議舉行第一次全體會議時自己會對外交代。

對於有傳前特首林鄭月娥是接任人大常委的人選之一，譚耀宗稱不評論任何人，強調所有符合資格的人士都可以參選，明年3月再由全國人大代表選出一眾常委。



譚耀宗下周一交代個人去留

被問到出任全國人大常委需要具備的特質，譚耀宗說，常委的工作不容易，參與制訂全國性法律，須在會上表達香港對相關政策或法例的意見和經驗，需要了解國家，並反映香港情況。