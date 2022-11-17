傳林鄭接任人大常委 譚耀宗拒評：工作不易 須了解國家反映港事
撰文：周皓宜
出版：更新：
港區人大代表選舉下月舉行，有媒體引述消息指，現任全國人大常委譚耀宗不競逐連任。譚耀宗今午（17日）出席活動後表示，有關人大選舉的問題，下周一（21日）選舉會議舉行第一次全體會議時自己會對外交代。
對於有傳前特首林鄭月娥是接任人大常委的人選之一，譚耀宗稱不評論任何人，強調所有符合資格的人士都可以參選，明年3月再由全國人大代表選出一眾常委。
譚耀宗下周一交代個人去留
被問到出任全國人大常委需要具備的特質，譚耀宗說，常委的工作不容易，參與制訂全國性法律，須在會上表達香港對相關政策或法例的意見和經驗，需要了解國家，並反映香港情況。
港區人大料12月中換屆選舉 1,423人有票投、6人加入政府失資格港區人代選舉｜人大常委會周二起開會 審議選舉會議成員名單草案林鄭卸任後首受訪：中央曾關懷我有無失眠 談兒子再度哽咽林鄭獨享2900呎辦公室 $1357萬簽3年約 田北辰：有否成效指標？卸任時因疫謝絕餞別 林鄭近日心情大好赴宴派新卡片｜政壇諸事町香港桌球大師賽︱林鄭現身紅館撐傅家俊 鄭泳舜：估計佢識睇政壇諸事町｜林鄭月娥現身粉嶺祥華街市 網民：好多人同佢合照