張國鈞：李家超泰國之行成果甚豐 梁振英：應由國家主導創科

律政司副司長張國鈞今日（24日）出席「香港培華教育基金會」活動，讚揚培華早於改革開放時期，便為國家培養人才。全國政協副主席梁振英表示，樂見政府架構重組後，將創科局改組成創科及工業局，更加致力探討融入國家科技發展大局的機會。



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張國鈞強調，人才是國家發展的重要資產，讚揚培華舉辦逾70多個課程，培養超過100萬名學員。他表示，港府在《施政報告》中亦提出多項「搶人才」政策，未來亦會加強培養本地人才，期望能培養出具備國際視野、愛國愛港的年輕人。張國鈞指，特首李家超的泰國之行，亦帶出香港重返國際舞台的信息，可以招商引資，講好香港故事，形容「成果甚豐」。

全國政協副主席梁振英表示，創新及科技局受到多次「拉布」影響，直至2015年才成功成立，較原定計劃推遲了3年多。不過他表示樂見創科局於政府重組架構後，更加致力探討融入國家科技發展大局的機會。他寄語香港在創科方面，要補國家創科的短板、強國家創科的弱項，因此他認為香港創科須由國家主導：「中央最清楚國家所需係咩，我哋知道香港所長係咩，但國家要讓香港知道國家所需係咩，再去配合。」

創科及工業局局長孫東表示，只要令人才供應更加充沛和穩定，香港必定能吸引更多優秀企業落戶，為建設香港、為國際創科中心提供重要支撐。