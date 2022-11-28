人大選舉︱多人陸續現身報名　吳秋北爭連任　陳仲尼力爭轉跑道

新一屆港區全國人大代表提名期至周三（30日）結束。多名現屆代表包括吳秋北、李引泉等人今早（28日）現身位於上環的選舉工作辦公室領取報名表格或報名。其中吳秋北一人便取得逾230個提名，料最終有300個之多。

此外，多名現任立法會議員如陳仲尼、梁美芬等人先後現身。



競逐人大常委？ 吳：先當選人大代表再考慮

現任港區人大代表、招商局集團董事李引泉今早（28日）到參選人登記處領取報名表格，透露已取得逾百個提名，表示會全力以赴競選，期望可以成功連任，他預料將於今午4時半遞交參選表格。

現屆代表、工聯會會長吳秋北，以及工聯會副會長謝愛紅早上亦現身報名。吳秋北透露，現已從政界、勞工界、地區社團、全國性組織等，取得約230張提名票，當中包括全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠、身兼全國政協委員的行會成員高永文和立法會主席梁君彥等，但有部份提名票仍須整理，將於稍後時間補交，預料最終會有逾300個提名。

談內地反封控：防疫不應層層加碼

被問到如何評價內地近日多地出現的反封控示威，吳秋北表示要再了解具體情況才能評論，但強調原則上不希望防疫措施「層層加碼」，應以精準、按國家規定落實。

至於如當選人代是否有意參選人大常委一職，吳秋北強調要先當選人大，得到各方認可，才進一步考慮。

一同報名的還有自由黨副主席陳曉峰。

范徐麗泰之子范駿華報名

前全國人大常委范徐麗泰之子范駿華亦到場報名，透露今日遞交了81張提名，稍後時間會補交提名票，預計共逾百張。他指自己從事青年、教育、體育工作十多年，期望參選後可以傳達國家的治國理念、發展方向等最新資訊給香港青年，使其除融入大灣區外，亦能融入國家發展大局。

被問到家庭背景會否為其帶來參選優勢，范駿華表示：「無估計，都係盡力而為。」至於母親范徐麗泰有否提點他，他笑指：「無特別提點，因為佢成日都提點我。」

至於是次參選有否得到北京的「祝福」，他表示從未聽過「祝福」一說。

陳曼琪報名 指競爭與往常一樣激烈

現任全國人大代表、立法會議員陳曼琪亦到場報名，她表示過去五年代表任期内，向全國人大提交43份建議，當中截至2021年有13份獲相關部門接納及予以實施。

陳曼琪透露，今日遞交了221張提名票，未來會繼續收集：「雖然𠵱家報咗名，但都會繼續收集，因為喺我拜訪、請求提名票期間，都聽到社會各階層嘅意見反映，同埋想我做啲咩。」她形容每張提名票都「好重份量」。

外界有傳現任港區人大代表只有一半能連任，陳曼琪回應指，只要符合人大選舉資格，任何人便可參選，參選人均要面向選民及社會，所有成功當選的人均是精英。她又指，在愛國者治港下，她自覺有使命令港區人大選舉更多樣化，令人大更符合港人期望，期望人大可達到均衡發展、五光十色。

至於今屆有不少「新人」參選，競爭較以往大，陳曼琪認為「一樣咁激烈」，會繼續爭取選民支持，抱住為國家社會服務的心，推動發展，解決社會、民生問題。

被問到有政界人士表示全國人大常委會不排除就黎智英案聘用外籍律師一事釋法，陳曼琪僅回應：「今日終審法院判決，暫時都唔方便評論，之後再傾。」

陳仲尼爭取「轉跑道」：希望在國家立法層面作貢獻

此外，民建聯南區支部主席朱立威、經民聯立法會議員梁美芬今早到場領取表格。民建聯立法會議員陳仲尼則到場報名。

目前是全國政協委員的陳仲尼透露，現時取得「無三不成幾」（即三百多）張提名票，惟不願意透露實際數字，提名人包括譚耀宗、盛智文等，地產、銀行界均有提名票。被問到為何「轉跑道」參加人大選舉，陳仲尼表示擔任立法會議員、政協委員後，更掌握國家情況，想在國家立法層面作出貢獻。

有多名民建聯黨員參選，被問到眾人會否聯合拉票，陳仲尼強調人大代表選舉只代表個人，「報名前都唔知民建聯有邊個參選，只係喺報紙知道有6至7位參選。」

已出任兩屆人大代表的菱電發展有限公司主席胡曉明，早上亦到場領取參選人登記表。他透露現已取得逾200個提名，預計今午會正式報名參選。他強調有心為國家服務，雖然年紀較大，但仍精力充沛，並非因要等待相關方面的「綠燈」才報名。

被問到有傳是次人大選舉有「46人名單」，胡曉明隨即回答：「我唔知啊。」續指希望有更多人參選，認為有「新血」、不同界別的人參選，對人大工作有幫助。他認為人大工作可將港人聲音帶至北京，十分有意義。

黃英豪：已服務政協四屆 是時間退下來轉戰人大

身兼全國政協委員、香港中華出入口商會副會長的民建聯黃英豪認為，香港過去受疫情及「黑暴」影響，現要重新尋找發展機會，期望以自己專業的法律知識，令香港成為國際調解、司法訴訟中心。

他透露目前取得203張提名票，包括有譚惠珠、唐英年、譚耀宗等人，又表示已在政協服務4屆，是時候要「退落嚟」，因此選擇轉跑道至人大。被問到是否得到中聯辦的「祝福」而決定參選，黃英豪表示：「香港各屆嘅鼓勵、中央嘅鼓勵都好重要。」