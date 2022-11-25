港區人大選舉｜提名期第三天首見有人報名　至少9人領取參選表格

港區全國人大選舉提名期第三天，繼續有人到上環的參選人登記處領取參選表格。九龍社團聯會理事長徐莉今早（25日）遞交表格，成為三日來第一人正式報名，全日再多至少9人取表，包括保良局主席陳正欣、立法會議員霍啟剛、現屆港區人大代表陳振彬等。



議員霍啟剛、陳振英、吳永嘉領取表格

今早（25日）起陸續有人親身到登記處領取參選表格，包括證監會主席雷添良、前全國人大常委范徐麗泰兒子范駿華、保良局主席陳正欣等。陳正欣表示，自己無接觸中聯辦，亦不代表任何團體，只是作為慈善界別、商人及「本土出身嘅香港人」，希望能成為香港和國家的橋樑，向國家反映香港實況，協助香港商界聯繫國家，同時維護「一國兩制」。

有意競選的不乏立法會議員，金融界陳振英、經民聯吳永嘉今早親身領取參選表格，而體育、演藝、文化及出版界霍啟剛下午就派人代取。現屆人大代表陳振彬也派人於下午取表。另有人代文頴怡領取表格，翻查資料，文頴怡是香港廣西社團總會執行會長。加上一名不願透露身分的男子，今日共1人正式報名，9人領取參選表格。