香港律師會辦青年活動　「Stay紀tion」推廣禁毒精神

香港律師會今日（28日）舉行傳媒午聚，介紹旗艦活動「青Teen講場」。今年活動共設「一齊『動敢抗毒』」及「動·法·律」兩大主題，其中更聯同多個紀律部隊，向全港中學生推廣知法守法、禁毒，以及活出正向人生的訊息。



律師會會長陳澤銘表示，今年的活動較以往貼地，以運動為主題，香港運動員在去年奧運取得佳績，認為運動對年青人更有吸引力，更重要的是，所有體育運動的主旨是「跟從規則」：「所以呢個都可帶出守法意識。」副會長湯文龍提到，「青Teen講場」主要由義務律師帶領年青人參與，一同探討法律及時事議題，自2010年創立起，逾470間學校，共超過15,000名年少年參與。

「青Teen講場2022」籌委會主席譚雪欣表示，今年活動先以11月10日至12月8日的「禁毒『Teen』堂網上問答比賽」打響頭炮；其後有重點活動，於12月10日舉行「『青Teen講場2022』暨『法律周2022』開幕禮及動·法律-運動音樂嘉年華」，屆時會有精英運動員進行運動示範及分享；並於明年第一季舉行紀律部隊冬日營「Stay紀tion」，讓學生透過歷奇訓練及特別活動體驗，學習與危險藥品有關的法律知識。