黎智英聘英御狀︱湯家驊：海外律師如出問題　完案離港便無從跟進

壹傳媒黎智英在涉及《國安法》一案中聘請外籍大律師Tim Owen，律政司對此提出上訴，高等法院昨午（28日）駁回。特首李家超昨晚（28日）隨即發表聲明，指將向人大提請釋法要求。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（29日）接受電台訪問，表示《國安法》屬全國性法律，認為人大常委有釋法權，補充法律內涵。

他又以英國御用大律師David Perry為例，指其曾受聘於律政司，惟David Perry稱受英國壓力，律政司終決定換人，直言「David Perry都抵受唔到政治壓力」，認為無證據顯示Tim Owen不會面臨同類情況。



湯：難保外籍大狀可抵壓力

湯家驊表示，是次釋法首次涉及《國安法》，屬於立法層面，而非解釋憲制文件。他又指：「人大常委有立法解釋權，終審法院行使嘅係香港司法審判權，兩權行使要互相配合，唔應該混為一談，唔應該視人大常委係終審法院之外嘅上訴法庭。」

他又指，李家超的聲明中強調釋法是針對在港沒有全面執業資格的海外律師，而非所有外籍律師，而所有本地執業律師，均屬於「香港律師會」或「香港大律師公會」的會員，若律師出現不符合國安要求，兩個專業團體可以調查和懲處涉事律師，有足夠阻嚇力，加上本港律師及法官經嚴格訓練、委任，對其執業程序「絕對有信心」，相反「如果係外面嚟嘅律師，佢又唔屬於呢兩個團體，佢做完案呢，走返去英國喇，咁點樣去跟進，甚至係調查、懲處佢？所以要小心啲，係可以理解。」

湯家驊提到，律政司過往處理黎智英其他案件時，曾聘請英國御用大律師David Perry來港擔任檢控官，但David Perry遭英府批評對香港工作塗脂抹粉，直指「英國唔係第一次影響香港，御用大律師操守都有問題，抵受唔到壓力」，難以確保外籍律師在與中國敵對的狀況下，仍作出對國安負責的行為。

Tin Owen不符合聘請海外律師原則

湯家驊指，聘用海外律師時須考慮兩大原則，分別為外國律師有香港律師缺乏的專長，以及有相關訴訟有深入研究。惟湯家驊認為，香港回歸以來有多宗司法覆核案件，不乏人權法專才，而Tim Owen亦無標榜自己為刑事法專家；另外，他又指全球案例的判決和判詞均可在網上查閱，即使是法律學生亦可深入研究不同範疇的案例積累知識，「我真係難以認同香港無人權法律師。」

普遍接受國安法案件「有特別安排」

他強調，《國安法》屬預防性的法律，不能夠在國家受到傷害才補救。他留意到其他國家的市民，普遍接受政府處理《國安法》時有「有特別安排」，例如涉及國家機密案件時，政府可以委任辯護律師：「被告仍有選擇，係嗰堆 、嗰群入面選擇，都無證據顯示由政府提供律師會漠視被告利益。」