黎智英案︱梁愛詩曾撰文撐終院：釋哪一條　不認同英御狀無經驗論

壹傳媒創辦人黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen抗辯，律政司終極上訴至終審法院，本周一（28日）遭到駁回，政府當晚建議向人大常委會提請釋法。法律界廣傳一篇由前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩撰寫的文章，逐點反駁要求提請釋法的聲音，明言支持終院裁決，認為應按照現行法律程序處理海外大律師來港，並反問有指英國律師不懂國安法，「香港大律師又有多少經驗？」她最後反問「有人要求釋法，釋哪一條？」

梁愛詩回覆查詢時，確認文章由她發出，是在終院裁決出爐後、政府宣布提請釋法前撰寫表達看法，但她強調只是同意法院裁決，沒有反對釋法。



香港大律師又有多少經驗？畢竟國安法案件在其他國家總比香港多，如果法庭認為案中律師合資格的話，我們沒有理由反對。 基本法委員會前副主任梁愛詩

稱國安法對審訊有規定 但對辯護人沒特別要求

梁愛詩文章以「支持終審法院在黎智英案的裁決」為題，指同意終院拒絕政府上訴裁決，但補充當時未研讀判辭。文中提到，國家主席習近平「七一」講話中，強調香港保持普通法制度、國際聯繫暢通便捷的重要性。梁指，國安法對法庭組成、調查、檢控人員在第44、16及18條等有專門條款規定，但對辯護人沒有特別要求，而香港法庭對聘請外國大律師來港參與訴訟，已有一套成熟原則，認為應按照國安法第41條，以本地法律辦事。

第四十一條：香港特別行政區管轄危害國家安全犯罪案件的立案偵查、檢控、審判和刑罰的執行等訴訟程序事宜，適用本法和香港特別行政區本地法律。 《港區國安法》

「如法庭認為案中律師合資格 我們沒理由反對」

建制陣營內有強烈聲音指出英國律師對《港區國安法》不懂也沒有經驗，梁愛詩在文中質問「香港大律師又有多少經驗？畢竟國安法案件在其他國家總比香港多，如果法庭認為案中律師合資格的話，我們沒有理由反對。」

她又反問，《基本法》是中國特色社會主義法律，那香港律師又有多少理解：「但是25年來我們已積聚了不少案例，有些還有海外大律師參考。有人要求釋法，釋哪一條？」

如果因為國安法是中國的法律，英國律師不懂的話，那《基本法》也是中國的法律，我們都能運作25年。 基本法委員會前副主任梁愛詩

反駁海外律師無經驗之說 不猜測具體釋哪一條

梁愛詩向《香港01》表示，下筆之時只是初步得知判決，未知政府準備提請人大釋法，個人不猜測如果最終釋法，會以什麼形式、釋哪一條。她認為，釋法一向是現行憲制下的規定，人大有權釋法。

至於海外律師的經驗問題，她說：「不是說英國對國安法沒有經驗，他們比我們更先實行，但如果因為國安法是中國的法律，英國律師不懂的話，那《基本法》也是中國的法律，我們都能運作25年。《港區國安法》來說，對什麼人而言都是新的經驗。」