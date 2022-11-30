江澤民逝世︱梁振英：指導回歸功業彪炳　范太對井水河水論印象深

前國家主席、中共前總書記江澤民今日（30日）在上海逝世，終年96歲。全國政協副主席、前特首梁振英表示，沉痛哀悼江澤民，讚揚在江的親自關懷和指導下，香港社會克服了種種困難障礙，如期按照《基本法》規定成立香港特別行政區和第一屆政府，落實「一國兩制」，港人治港，高度自治，為和平統一大業踏出重要第一步。



梁振英在社交網站指，1997年7月1日江澤民在特區成立慶典上莊嚴宣告中國政府恢復對香港行使主權，形容是「彪炳中華民族史冊的千秋功業」。他提到香港特區成立後，「江澤民主席始終關心和支持香港的社會經濟發展，維護香港的長期繁榮穩定，並通過內地改革開放和社會主義現代化建設，為香港社會提供新的和更大的發展空間」，1999年親自為位於灣仔會展的回歸紀念碑題字。

梁振英表示，香港社會要繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，不忘回歸初心，為國家的完全統一和現代化建設，為中華民族的偉大復興，為香港的繁榮穩定貢獻力量，並以「江澤民主席永垂不朽」結尾。

譚耀宗：去年見江身體差 范太對井水河水論印象深

全國政協常委唐英年表示，對於前國家領導人江澤民的離世深表哀悼：「他是一位傑出的國家領袖，帶領國家經濟邁向富強，讓中國崛起，踏出世界政治舞台功不可沒。在他領導下，香港成功回歸祖國，落實『一國兩制』，行穩致遠，為往後輝煌的發展奠下堅實的根基。」

全國人大前常委范徐麗泰表示，江澤民很關心香港情況，1997年香港回歸時親身來港出席儀式，對方不時出席港區人大的會議，參與討論，形容他平易近人，對他提出「井水不犯河水，河水不犯井水」，形容內地與香港的關係，印象深刻。

全國人大常委譚耀宗指，去年7月到北京出席中共成立100周年紀念大會期間，曾與江澤民見面，當時對方身體和精神已經轉差。譚耀宗讚揚江澤民為人隨和親民，對香港非常關心和熟悉，其中一次訪港時，更到過沙田區與市民揮手致意。