江澤民逝世｜亞視2011年誤報死訊國際關注　違新聞準確守則罰30萬

前國家主席、中共前總書記江澤民今日（30日）於上海逝世。自江澤民退出政壇，其健康情況一直被外界關注，不時傳出他身體大不如前，2011年春港亞洲電視更曾誤報其死訊，消息惹來國際關注。事隔一天，新華社發稿澄清闢謠，同年10月，江出席辛亥革命一百周年活動打破逝世傳言。新華社發稿後，當年的亞視就誤報死訊向江澤民及其家人致歉。因應事件，亞視被當時的廣播事務管理局裁定違反新聞準確守則，罰款30萬元。



新華社11月30日公布江澤民遺照。

2011年7月6日，亞視獨家報道江澤民死訊，當日下午6時36分，主播讀出：「本台啱啱收到消息，前國家主席江澤民病逝，終年85歲，本台將會有特備節目，請大家敬請留意」。該節新聞之後又提到，江澤民享年84歲而非85歲，並回顧其生平。

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亞視翌日發聲明向江澤民及其家人致歉

報道旋即惹起轟動全港，但未有官方消息證實真偽。直至翌日、即7月7日中午，新華社發稿稱，江澤民死訊純粹謠言，並不屬實；同日下午約5時，亞視發聲明撤回江澤民死訊報道，並向江及其家人致歉。當時盛傳與江澤民有親戚關係的亞視主要股東王征稱，收看亞視新聞才知悉有江澤民逝世的消息。

亞洲電視注意到新華社今日中午發出的報道，撤回於昨晚有關江澤民先生逝世的報道，謹向觀眾、江澤民先生及其家人致歉。 亞視2011年7月7日聲明

時任亞視新聞部高級副總裁梁家榮引咎辭職

時任亞視新聞部高級副總裁的前廣播處長梁家榮同年9月引咎辭職，並透露誤報死訊當日，曾盡所有努力，但仍未能阻止其死訊播出。之後新聞部副總裁譚衛兒亦請辭；另有署名為為「一班亞視新聞部的編採人員」發表聲明，要求投資者王征及管理層交代事件，並保證不再干預新聞自由及編輯自主。

資深傳媒人梁家榮，曾任無綫及亞視新聞部主管，2015年擔任廣播處長。（資料圖片 / 江智騫攝）

當年廣管局接獲43宗投訴 包括指報道令公眾恐慌

雖亞視撤回報道，但事件未告一段落，廣管局調查事件。翻查當年文件，廣管局截止該年9月14日，共接獲43宗投訴，指報道未經證實、具誤導成分、造成混亂及令公眾恐慌，而且更接近24小時才收回報道。

廣管局調查報告指，7月6日約下午6時後，亞視高級副總裁（企業發展及對外事務）鄺凱迎致電譚衛兒，指收到江死訊的可靠消息，示意盡快報道，更保證承擔責任。之後梁家榮及譚衛兒曾希望有更多時間核實消息，但鄺要求盡快報道，結果雖然未從其他渠道核實消息，梁亦決定報道江的死訊。

至於王征在事件上的角色，廣管局指並無直接證據確定他在事件中的角色，不過廣管局會調查王征在亞視的控制及管理上所擔任的角色。另外，廣管局認為不準確報道新聞，及延遲更正錯誤報道方面的投訴成立，故罰款30萬元。