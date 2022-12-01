三隧分流｜張仁良料長遠建第四隧道　現階段透過調整收費理順車流

政府提出三條過海隧道分流建議，私家車用西隧過海，收費會減至60元，紅隧和東隧同樣加價至30元；的士使用三隧劃一收25元，計劃明年首季開展相關法例修訂，建議8月初生效，隨後第二階段將推不同時段不同收費。

交通諮詢委員會主席張仁良今早（12月1日）在港台節目表示，相信政府長遠都會研究第四條過海隧道，但現階段始終都需要理順三隧及周邊交通。



政府提出新的三隧分流建議。（資料圖片）

一年後再收集市民對隧道收費反應

張仁良形容，對於這次改動政府是「兩條腿走路」，先在2023年收回西隧後，透過調整收費處理擠塞問題，希望可以改變司機駕駛出行習慣，分流繁忙時間的交通，一年後再作全盤檢視，考慮實行不同時段不同收費。

他指，過去十年私家車佔過海隧道的車輛數目由五成增至六成，繁忙時間載客量每小時約6,000人，只佔巴士十分之一，與鐵路相比更只佔約3%。因此如果隧道擠塞，車流溢出周邊的繞道，對附近交通會造成很大影響，因此有需要理順三條隧道及周邊的車流。張仁良同意，長遠可研究興建第四條過海隧道：「第四條（過海隧道）會做嘅，應該政府都諗緊，不過需要時間啦，咁呢幾年都要諗掂點搞。」

張仁良希望，明年社會復常、交通回復正常的情況下，政府可再收集有關數據，例如市民對隧道收費的反應，會否改變出行習慣等，這對交諮會相當重要。

陳恒鑌：不同時段不同收費才可改變司機習慣

立法會交通事務委員會委員、民建聯陳恒鑌於同一節目上表示，新方案分流作用不大，因為即使西隧減至60元，但仍屬於較高價錢，而東隧及紅隧的加幅屬「為加價而加價」，往後會繼續出現擠塞。陳恒鑌指，其一直建議採用「不同時段不同收費」模式，在隧道用量低峰值時收較便宜價錢，才可長遠改變司機的駕駛習慣。

他預計，政府現時提出的方案會出現一定阻力，包括引起紅隧及東隧加價有何好處、為何政府收回西隧後仍要收60元的討論：「其實係兩方面都吃力不討好。」

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠則關注的士劃一收25元的問題。他認為如果的士回程收費可再減至15元，對司機會較為有利，不然乘客「過海」須支付來回隧道費共50元，總體成本與現時相若，乘客可能寧可減少搭的士過海。他坦言，很多時的士以什麼隧道過海不是司機決定，而是乘客按自身負擔能力作的選擇，司機也很被動。