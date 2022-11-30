三隧分流｜議員批新收費無助減塞車　齊建議「不同時段不同收費」

有消息指，政府將分階段實施三隧分流，以私家車為例，第一階段西隧收60元，紅隧及東隧收30元，的士擬劃一收25元。其後或會推不同時段不同收費。



多名議員質疑傳聞方案的成效。民建聯立法會議員陳恒鑌指，相關費用調整不大，令人懷疑能否改變駕駛者習慣。香港新方向議員張欣宇指出，隧道繁忙時段的根本問題在於需求遠超總容量。至於民建聯九龍東議員顏汶羽認為，加價方案令九龍東居民「硬食」，建議推行非繁忙時間優惠。



陳恒鑌建議先在晚間於西隧試行「不同時段不同收費」方案。（陳恒鑌提供）

陳恒鑌倡西隧晚間先試行「不同時段不同收費」

陳恒鑌懷疑新方案的成效，指東隧及紅隧分別加5元和10元，而西隧則減15元，幅度與現行收費差別不大，令人懷疑能否有效地改變駕駛者使用三隧習慣，又質疑方案根本沒有好好善用三條隧道的剩餘容量。

對於的士收費劃一25元，陳恒鑌認為使用紅隧變相加價，對的士業幫助不大。他說，「不同時段不同收費」已經討論多時，政府卻在首階段擱置該方案，不但令市民失望，亦懷疑政府收集隧道數據是否有用。

陳恒鑌建議先在晚間於西隧試行「不同時段不同收費」方案，一來可以減輕東隧和紅隧車流，二來可收集數據作為第二階段的參考。

張欣宇認為，要利用西隧非繁忙時段的剩餘容量，緩解紅隧塞車。（資料圖片/張浩維攝）

張欣宇：利用西隧非繁忙時間緩解紅隧塞車

張欣宇提出，繁忙時段的根本問題在於三隧的總需求遠超總容量，在這種情況下，所謂分流，意義不大，甚至會造成三隧齊塞。

他表示，真正的分流目標，應當是在非繁忙時間善用西隧的大量剩餘容量，緩解紅隧在非繁忙時段的擁擠，並盡量吸引部份車流在非繁時間出行。

對於政府建議中的東隧和紅隧加價，張欣宇認為政府明年收回西隧經營權後，重要目標是降低整體出行成本「還利於民」，而不是加價。

至於消息傳出的方案，張欣宇認為：「既不能實質減少車流，也沒有推出分時段收費，令人費解。」

顏汶羽認為，政策重點是引導非繁忙時間過海車流。（資料圖片/張浩維攝）

顏汶羽：政策重點應是引導非繁忙時間過海車流

顏汶羽所在的九龍東，受到東隧加價的影響。他表示方案是要九龍東居民「硬食」，強調動軏就用加價方式「懲罰」駕車人士，只會引起沒有必要的爭議。

顏汶羽指，現時紅隧及東隧的行車量早已大大超出負荷，兩者在繁忙時間的車流量已飽和，政策重點應該是紓緩擠塞，將部份繁忙時間車流引導到非繁忙時間，而不是降低總使用量。他說，政策應該是影響過海人士的隧道及時間選擇，而非「過海」這項決定。

顏汶羽建議利用「不同時段不同收費」，以調節繁忙時段和非繁忙時段的車流。長遠而言要吸引更多公司採取彈性上班時間，以減少繁忙時間車流量。