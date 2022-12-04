江澤民逝世｜十八區指定地點直播追悼大會　市民可入場收看

前國家主席江澤民追悼大會將於12月6日（星期二）早上10時於北京人民大會堂舉行，十八區民政事務處將於指定地點安排直播追悼大會。



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以下地點將於當日上午9時半起開放，讓市民進場：

香港島：

中西區 — 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓社區會堂

東區 — 北角渣華道123號北角社區會堂

南區 — 奇力灣華貴邨華貴社區會堂

灣仔 — 銅鑼灣銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心



九龍區：

九龍城 — 紅磡庇利街42號九龍城政府合署7樓

觀塘 — 觀塘秀茂坪邨秀明道100號秀茂坪社區會堂

深水埗 — 南昌街石硤尾邨42座石硤尾社區會堂

黃大仙 — 黃大仙正德街104號黃大仙社區中心

油尖旺 — 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心



新界區：

離島 — 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 — 葵涌禮芳街2號葵芳社區會堂

北區 — 粉嶺龍峻路6號地下皇后山社區會堂

西貢 — 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓（高座）3樓會議室

沙田 — 沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心

沙田 — 沙田博康邨博康社區會堂

沙田 — 馬鞍山恆安邨恆安社區中心

沙田 — 沙田上禾輋路一號沙田政府合署四樓433室沙田民政事務處

大埔 — 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 — 青山公路荃灣段174-208號荃灣多層停車場大廈二樓荃灣民政事務處會議廳

屯門 — 屯門業旺路106號龍逸社區會堂

元朗 — 元朗體育路4號元朗區綜合服務大樓1樓禮堂



當日香港電台將會電視直播追悼大會，政府各部門帶領默哀3分鐘，而所有政府船隻亦會在默哀時鳴笛3分鐘。

當日全港所有政府機構將下半旗誌哀，政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動，將按情況延期或取消。