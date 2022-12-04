共享基金會與廣西醫療隊　柬埔寨吃餃子慶祝國際義工日

由全國政協副主席、前特首梁振英擔任主席的共享基金會，與正在柬埔寨執行人道救援任務的廣西醫療隊一起吃餃子，慶祝明天（5日）的國際義工日。



由零開始籌備消除白內障致盲項目

基金會香港人員與廣西醫療隊，早於11月下旬抵達柬埔寨波羅勉省，籌備啟動為期約一個月消除白內障致盲項目。從建立辦公室、準備物資、運送流動眼科手術車到當地、與當地部門協調、安排醫療隊進駐，基金會人員一切從零開始。

日前，為慶祝國際義工日，廣西醫療隊準備食材，親手包製餃子與基金會同事共度晚餐。廣西醫療隊隊長徐帆表示，對比柬埔寨的食物，他們更想念家鄉的食物，所以團隊每天都會自己煮食，也希望國際義工日的佳節，與基金會同事共享中國的傳統美食，為大家打氣加油，也呼籲更多內地醫療人員加入國際人道救援工作。

梁振英：冀推動構建人類命運共同體

全國政協副主席、共享基金會主席梁振英十分感謝內地與香港各界的支持及基金會同事在老撾、柬埔寨和其他「一帶一路」沿線國家的努力，讓基金會得以推動消除白內障致盲項目及其他公共衛生教育項目。他也希望藉著國際義工日，鼓勵更多年輕人及有心人參與共享基金會的工作，成為腳踏實地行動派，協助國際社會上有需要的人士，促進各國人民「民心相通」，推動構建人類命運共同體。

共享基金會總幹事陳英凝表示，共享基金會將與內地不同省份醫療隊合作，為內地及香港有志之士提供一個參與國際人道救援工作的平台，期望未來可以將項目推展到更多不同的國家。