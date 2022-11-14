疫情無阻人道援助 共享基金會40日內在老撾完成400次白內障手術
由全國政協副主席梁振英牽頭成立的「共享基金會」，不時推動醫療及公共衛生人道援助項目，並促進「一帶一路」國家公共衛生發展。基金會表示，雖然疫情影響跨境援助工作，人力和物資調配上需要作出更多考量，但團隊今年9月成功於老撾首都萬象，展開首個白內障消除項目，在40天多天內，成功完成402宗手術。
另外，基金會今日（14日）與福建省衛建委簽署合作備忘錄，將在明年派出醫療團隊，為塞內加爾法蒂克地區的長者提供白內障手術，計劃首階段預料於2023年，為當地3,000名長者恢復視力。
40多日完成400宗白內障手術
基金會與廣西壯族自治區的醫療隊於今年9月，在老撾首都萬象展開首個白內障消除項目，團隊在40多天內，成功完成402宗手術。基金會已籌備在明年12月，安排流動手術醫療車及醫療團隊再次到老撾、柬埔寨等地區，為有需要的病人做白內障手術，預料整個項目需時二至五年。
中大醫學院公共衛生專家、基金會總幹事陳凝英表示，在疫情爆發初期，主力推動與抗疫相關的人道救援工作，但為保障醫療團隊的安全，暫緩了消除白內障致盲項目。她續指，由於白內障病人的數目不會因疫情減少，所以在大部份的救援組織仍然停工的情況下，基金會為醫療團隊作出妥善安排後，再展開人道援助工作。
疫情影響跨境救援工作
基金會項目總監劉思達表示，在疫情下從事人道援助工作最大的困難是跨境問題，因每個國家的防疫政策都不相同，在安排人力和物資調配上需要作出更多考量。他續指，基金會總部設立在香港，而醫療團隊在內地廣西，受防疫政策所限，所以無法到當地與醫療團體直接溝通，「所有嘢都需要透過視像會議（ZOOM）進行，無法直接去到廣西與醫療隊接觸，大家第一次見已經喺現場。」
不過劉思達亦慶幸，各國的防疫措施放寬，有助展開行動，「幸好今年各國都開始放寛防疫政策，我哋覺得宜家係一個好嘅時間繼續出去，因為好多嘢都係唔等得。」
基金會於今日與福建省衛建委簽署合作備忘錄，將在明年派出醫療團隊，為塞內加爾法蒂克地區的長者提供白內障手術，計劃首階段預料於2023年為當地3,000名長者恢復視力。陳凝英指，過往有不少有志於人道援助的亞洲人，只可到外國加入國際人道救援組織，但共享基金成立後打破了此局面，現時歡迎更多有志於人道救援的人士加入。