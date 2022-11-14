疫情無阻人道援助　共享基金會40日內在老撾完成400次白內障手術

由全國政協副主席梁振英牽頭成立的「共享基金會」，不時推動醫療及公共衛生人道援助項目，並促進「一帶一路」國家公共衛生發展。基金會表示，雖然疫情影響跨境援助工作，人力和物資調配上需要作出更多考量，但團隊今年9月成功於老撾首都萬象，展開首個白內障消除項目，在40天多天內，成功完成402宗手術。

另外，基金會今日（14日）與福建省衛建委簽署合作備忘錄，將在明年派出醫療團隊，為塞內加爾法蒂克地區的長者提供白內障手術，計劃首階段預料於2023年，為當地3,000名長者恢復視力。



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40多日完成400宗白內障手術

基金會與廣西壯族自治區的醫療隊於今年9月，在老撾首都萬象展開首個白內障消除項目，團隊在40多天內，成功完成402宗手術。基金會已籌備在明年12月，安排流動手術醫療車及醫療團隊再次到老撾、柬埔寨等地區，為有需要的病人做白內障手術，預料整個項目需時二至五年。

基金會為老撾項目提供兩部流動眼科手術車，可在20分鐘內完成白內障手術。（共享基金會提供）

中大醫學院公共衛生專家、基金會總幹事陳凝英表示，在疫情爆發初期，主力推動與抗疫相關的人道救援工作，但為保障醫療團隊的安全，暫緩了消除白內障致盲項目。她續指，由於白內障病人的數目不會因疫情減少，所以在大部份的救援組織仍然停工的情況下，基金會為醫療團隊作出妥善安排後，再展開人道援助工作。

中大醫學院公共衛生專家、基金會總幹事陳凝英表示在今年大部分救援組織仍因疫情暫停行動的情況下，在為醫療團隊作出妥善安排後，堅持繼續展開人道援助工作。（共享基金會提供）

疫情影響跨境救援工作

基金會項目總監劉思達表示，在疫情下從事人道援助工作最大的困難是跨境問題，因每個國家的防疫政策都不相同，在安排人力和物資調配上需要作出更多考量。他續指，基金會總部設立在香港，而醫療團隊在內地廣西，受防疫政策所限，所以無法到當地與醫療團體直接溝通，「所有嘢都需要透過視像會議（ZOOM）進行，無法直接去到廣西與醫療隊接觸，大家第一次見已經喺現場。」

不過劉思達亦慶幸，各國的防疫措施放寬，有助展開行動，「幸好今年各國都開始放寛防疫政策，我哋覺得宜家係一個好嘅時間繼續出去，因為好多嘢都係唔等得。」

基金會項目總監劉思達表示在疫情下從事人道援助工作遇到最大的困難是跨境問題，因每個國家的防疫政策都大不相同，在安排人力和物資調配上需要作出有更多的考量。（共享基金會提供）

基金會於今日與福建省衛建委簽署合作備忘錄，將在明年派出醫療團隊，為塞內加爾法蒂克地區的長者提供白內障手術，計劃首階段預料於2023年為當地3,000名長者恢復視力。陳凝英指，過往有不少有志於人道援助的亞洲人，只可到外國加入國際人道救援組織，但共享基金成立後打破了此局面，現時歡迎更多有志於人道救援的人士加入。