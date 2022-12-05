千億財赤 ｜ 陳茂波：啲錢搵嚟就係要使 政府有責任穩經濟

財政司司長陳茂波下午再回應本年度或現千億財赤及儲備只可應付十一個月政府開支時強調：「啲錢搵嚟係使㗎啦，環境唔好嗰時仲縮，其實係唔聰明。」



陳茂波今早（5日）出席立法會財經事務委員會會議時透露，本年度政府收入較預期差，料會錄得千億赤字，又指有八千億儲備，可應付十一個月政府開支。他下午出席港區省級政協委員聯誼會活動時，再被問到香港經濟處於負增長及通貨膨脹間，港府該如何善用不足應付一年支出的儲備，他直言：「我哋唔會係呢個環境下攬住個荷包，啲錢搵嚟係使㗎啦，環境唔好嗰時仲縮，其實係唔聰明。」

陳茂波強調當經濟低迷時，政府有特別角色（梁鵬威攝）

陳茂波出席港區省級政協委員聯誼會活動，再次談及本年度可能出現千億元財赤（梁鵬威攝）

他強調，今年本地市場受到環球需求放緩、外圍環境轉弱影響，導致香港經濟表現疲弱，不過政府會堅持以「擴張性財政政策」及「逆周期措施」對抗困境。他認同港府不論在任何時候，均須「審慎理財，量入為出」。

陳茂波：政府在經濟低迷時要扮演特別角色

不過，他同時強調在經濟環境低迷時，政府更要扮演特別角色：「唔好景嗰時，市民、中小企壓力大，私人消費同投資可能會收縮，如果喺咁嘅時候，政府都縮，成個經濟都會（萎）縮得好快。」

陳茂波重申政府會量出為出（梁鵬威攝）

他續指，政府會盡力支撐本地經濟，「中小企嚟講，從成本、資金、生意幫手；市民嚟講，推出不同措施，例如消費劵」，期望可以減輕市民負擔，同時推動本地經濟發展：「我哋唔會係呢個環境入面攬住個荷包，啲錢搵嚟係使嘅，同埋啲錢係要使得其所，儲儲備就係喺環境唔好嗰時使，環境唔好嗰時仲縮，其實係唔聰明，所以大家放心！」

他呼籲大眾放心，港府有良好的金融監察機制：「金融安全穩定睇定好實，睇唔到有『奇奇怪怪』嘅情況。」