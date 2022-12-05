港首三季經濟疲弱 陳茂波料本年度財赤達千億元

財政司司長陳茂波今日（5日）出席立法會財經事務委員會時，表示今年本地市場受到環球需求放緩、外圍環境轉弱影響，導致香港經濟表現疲弱，政府收入遜預期，料本財政年度會錄得千億元赤字。



不過，他對明年經濟發展抱樂觀態度，認為香港現已踏上復常之路；又預料今年全年基本通脹率按年升1.8%。



今年本地經濟表現疲弱

陳茂波表示，今年本地經濟表現疲弱，面對環球需求放緩、外圍環境轉弱的因素，本港第三季經濟表現再度惡化：「GDP按年收縮百分之4.5，經季節性調整後下降百分之2.6，頭三季經濟表現按年收縮百分之3.3。」

提到本地市場情況，陳茂波指，由於內地與香港跨境陸貨運往來持續受阻，對港出口造成沉重打擊，整體貨物出口於第三季按年大跌百分之15.6，10月貨物出口仍然疲弱，第三季表現按年下調百分之3.8；政府放寬檢疫安排後，外遊有明顯增長，但仍低於疫情前的水平；但隨著本地疫情穩定，加上政府發放消費劵，私人市場有所改善，「第三季私人開支與去年無大變動，但按季比較有所上升」。

勞工市場方面，陳茂波表示本港失業率由百分之5.4，下降至最新的百分之3.8，就業不足率為百分之1.7，勞工收入按年錄得升幅。消費物價整體維持溫和，個別價格升幅快：「基本通脹率於今年7至10月為百分之1.8，頭10個月為百分之1.7，成本壓力大致輕微。」他預料全年基本通脹率按年升1.8%。

另外，陳茂波形容樓市「審慎」，今年每月平均成交量為3500宗，低於2017至2021的每月5200宗的平均成交量，而整體樓價亦下跌8%。不過他強調，未來3至4年的私人住宅落成量預計達9萬5千個單位，相信有助穩定市場發展。

料錄得千億元赤字

不過陳茂波指，政府收入在經濟疲弱下不似預計：「本財政年度利得稅和薪俸稅稅收，將比年初估算低；在股市和樓市疲弱下，令印花稅收入亦比預期少，地價收入亦受影響；加上保就業計劃和防疫抗疫等開支，本年度財政狀況將較預期差。」

他預計本財政年度，港府將會錄得高達1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元，財政儲備可能會降至8,000億元水平，相等於11個月政府開支。

預測明年經濟遂步重拾動力

陳茂波直言，相信若外圍環境狀況無比預期差，加上本地疫情穩定受控，經濟會在明年遂步重拾動力：「貨物出口於2023年仍面對壓力，不過內地經濟持續恢復，抵銷部分負面影響；服務輸出方面，訪港旅數目須視乎旅客回復正常往來的進度。」

他對明年經濟發展抱有樂觀態度，認為只要疫情保持穩定受控，相關限制措施在風險可控下，逐步恢復、放寬，經濟活動將會逐漸恢復動力，社會步向復常：「上月香港舉辦了不同盛事，標誌香港踏上復常之路，香港回來了！未來仍會舉辦不同體育盛事，希望大家積極參與，推動社會消費氣氛。」

陳茂波透露，新一屆政府的首份《財政預算案》將於明年2月22日發表，被問到如何平衡財政壓力和市民對派發消費券等福利的期望，陳茂波承諾會在預算案諮詢期密切留意市民意見，保持「量入為出」宗旨，形容該問題「切中要害」。