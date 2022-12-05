律政司交代成文法檢討進展 林定國：7條法例完成適應化

律政司司長林定國交代本港成文法系統性檢討最新進展，指共檢視76條法例或附屬法例，當中有7條法例已完成適應化工作。



林定國指法律適應化工作的難度不容低估（立法會）

林定國今日出席立法會司法及法律事務委員會會議，交代成文法系統性檢討工作的進展，他指到目前為止，共檢視了76條法例或附屬法例，有7條法例或附屬法例已完成適應化修改，或以其他方式圓滿處理所引起的問題，當中包括《勞資關係條例》、《領港（紀律研訊程序）規例》、《軍事設施禁區令》、《公安（航行器開行）令》、《商船條例》、《船舶及港口管制條例》以及《行車隧道（政府）條例》。

他指，另有2條法例的立法程序已經展開，或預計可於本年內展開；有7條法例或附屬法例中有待處理的條文，全部或部分擬於實施《基本法》第二十三條的工作中作出適應化修改。

此外，有14條法例或附屬法例中有待作適應化修改的條文，預期很可能會納入多條修訂現有法例或制定新法例的條例草案內，相關條例草案預計於下個立法年度內由相關負責政策局提交立法會；另外14條法例或附屬法例，當中有待處理的條文，當局正考慮是否能夠透過下一份《成文法（雜項規定）條例草案》而提出修訂；另有11條法例或附屬法例當中有待作適應化的修改，或須提交個別特定修訂條例草案進行修訂，惟立法的優先次序仍待政府內部再商議。

至於其他22條法例或附屬法例的適應化修改，由於比較複雜，有待已識別出的問題先獲解決後，再作決定；餘下4條法例或附屬法例，則有待負責政策局作出更實質的回覆或進一步說明。

林定國強調，推展適應化修改工作遇到的難度，不容低估，例如不同條例或附屬法例的個別條文互有關連，這些其他法例同樣須作適應化修改；某些條例敲定適應化修改建議前，必須考慮超過一個決策局從不同政策角度提出的意見，及評估對運作方面的影響，才可徵得所需法律意見，並作最終定案；更有個別條文，須先諮詢中央或諮詢政府以外人士或團體，充分考慮接獲的回覆後，才制定適應化修改建議或就初步建議加以改進。