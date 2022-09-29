林定國：香港為國內唯一適用普通法地區　須保持一國兩制優勢

律政司司長林定國今日（29日）出席「大灣區規劃建設論壇」時表示，香港要保持作為國內唯一適用普通法地區的優勢，主動對接「十四五規劃」及大灣區建設。律政司會致力提升香港作為國際法律及解決爭議服務中心的領先地位，發揮「一國兩制」優勢，為法律及商界謀取更多機遇。



他提及，律政司正草擬《仲裁及法律執業者法例（與仲裁結果有關的收費架構）（修訂）條例草案》的附屬法例，目標於年底完成，而早前已向立法會提交的《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》亦估計今年底正式實行。



律政司司長林定國致辭時提到，國家主席習近平在「七一講話」中，要求香港保持作為國內唯一適用普通法地區的優勢，不斷增強發展動力，主動對接「十四五規劃」及大灣區建設。他指，《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》深受各界歡迎並得到廣泛應用，截止今年8月31日，本港仲裁機關已向內地機構提交80多宗申請，共涉及133億元人民幣。

林定國另說，律政司正草擬《仲裁及法律執業者法例（與仲裁結果有關的收費架構）（修訂）條例草案》的附屬法例，目標於年底完成，希望各界全力支持把仲裁費用與結果掛勾，並多作宣講工作，吸引更多人選擇香港作為仲裁地。他又提到早前向立法會提交的《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》，估計年底會正式實行。

林定國表示，本港匯集國際法律及爭議解決專才，不少國際法律組織選擇落戶香港，截至今年5月底，本港共有12,000多名執業律師及大律師、939間本地事務所，及83間外地事務所在港設立辦事處，逾半為全球百大律師事務所，連亞非法協區域仲裁中心也選擇落戶香港，顯示本港法治享譽全球，司法人員專業能力得到舉世公認。

孖士打律師行及《信報財經新聞》合辦「大灣區規劃建設論壇」今日舉行，律政司司長林定國主禮，立法會議員梁美芬、金融發展局主席李律仁、律師會前會長蘇紹聰、孖士打律師行首席合夥人董光顯主講。