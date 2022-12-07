青年民建聯提青年發展藍圖建議書　倡加强國民教育及鼓勵青年參政

政府計劃今年年底推出青年發展藍圖，勾劃當局對青年發展工作的理念、目標和行動。青年民建聯今日（7日）發表青年發展藍圖倡議書，提出多項建議，包括優化國民教育、建立中國共產黨黨史館、籌建永久抗戰歷史紀念館、容許港人參軍、訂明諮詢架構的青年委員比例、設立青年影響評估機制、擴大副學士畢業生往內地升學計劃等。



建議諮詢架構青年委員最少15%

青年民建聯副主席劉毅認為，政府應優化初中教育課程，倡把中國共產黨黨史納入課程架構，另為加強青少年對近代史的全面理解，提議建立中國共產黨黨史館及永久抗戰歷史紀念館。他又促請當局盡快落實公營學校教師《基本法》及《香港國安法》測試的要求。

青年民建聯副主席鍾秀賢則望鼓勵青年參與公共事務，建議訂明各諮詢架構的青年委員佔至少15%，同時設立青年影響評估機制，在設計政策時考慮政策對青年的影響程度。她另關注青年居住及置業需求，建議政府寬免首次置業的物業印花稅、增加青年宿舍，並參考單人公屋釐定青年宿舍租金。

青年民建聯發表青年發展藍圖倡議書。（夏家朗攝）

青年民建聯副主席鍾健鋒表示，團隊焦點訪問12位青年，拜訪了香港政策研究所和青年辦公室，再結合過去幾年對香港青年問題的研究結果，制訂今次的藍圖建議書，樂見民政及青年事務局以不同形式收集意見。他說，青年民建聯亦已於9月亦表達初步意見，相信提議能得到當局關注，希望政府如期推出藍圖並於明年逐步落實倡議。

鍾健鋒又說，青年民建聯將隨着社會及國家發展，繼續收集社會各界的意見，就社會發展及青年上升軌道變化適時提出新建議。