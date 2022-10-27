青年發展藍圖年底公布　將交代工作路向、行動和成效指標

民政及青年事務局局長麥美娟昨日（26日）在電台節目透露，今年年底將公布《青年發展藍圖》，預計每年更新一次。



民青局向立法會提交文件，透露《藍圖》將會交代未來5年政府青年工作的路向、行動和工作成效指標。



麥美娟表示，《青年發展藍圖》將於今年年底公布。（資料圖片/黃寶瑩攝）

麥美娟昨日在電台節目指，《藍圖》將會針對青年在學業、就業、創業和置業「四業」制訂政策，但強調青年工作成效難以量化。

立法會研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會將於下周一（31日）開會，據政府提交的文件，指《藍圖》為青年發展設定政策目標和工作優次，創造青年上流機遇。當中包括相關工作的願景、主要工作方針和方向，並列出相應的具體行動、措施和成效指標。

會按意見修改《藍圖》

文件顯示，民青局會負責統籌各政策局制訂青年政策，並會定期監測及評估政策落實情況和成效指標。

至於《藍圖》的進度，民青局及青年發展委員會已舉辦約100場活動，以了解青年意見，目標在今年年底完成及公布首個版本的《藍圖》，屆時會交代未來5年青年工作的路向、行動和成效指標。民青局指，局方會因為社會對《藍圖》的意見持續檢視內容，以及制訂更新版本，形容《藍圖》是一份「活文件」。