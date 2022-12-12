林新強斥港府任外國律所壯大失責：本地法律市場要由本地律師控制

法律界立法會議員林新強指，香港本土律師因歷史原因而被窒礙正常發展，律師是維護社會穩定繁榮一個重要行業，絕對不可被外國律所所壟斷，尤其現在地緣政治變化莫測，法律服務市場一定是要由本地律師所控制。



林新強。（張浩維攝）

全國政協副主席梁振英在社交網站發文，指香港培養不少有水平的本地律師，但有規模和有實力的大多數是英美的律師事務所，本地律師受聘於英美律所，鮮有話事權，是殖民主義的一種體現。他又重提香港老牌的孖士打律師行被收購之後，已被英美操控，去年十月該行中途退出，拒絕繼續代表香港大學的「國殤之柱」一事，指法律服務是另一類芯片，現代化國家要有自己的、獨立自主的法律服務業。

梁振英發文指本地法律服務被英美律師行壟斷，情況不理想（梁振英Facebook圖片）

法律界立法會議員林新強回應梁振英帖文時指，香港本土律師因歷史原因而被窒礙了正常發展，業務範圍只在中低檔次層面的技術。回歸後政府繼續其積極不干預政策，更任由英美所繼續擴張，尤其在金融方面的法律業務，近幾年的上市融資法律服務幾乎全被外資所所壟斷。

他指，在11月30日的立法會口頭質詢時，曾要求政府在採購專業服務方面多採納本地專業，但當時政府理直氣壯地稱因為有國際性服務採購協議，所以做不到。林新強強調，全球有哪個國家不保護法律行業？因法律行業是維護國家主權、安全和發展利益至為重要，故任由英美律所在港壯大和發展，並包辦重要和重大法律業務，顯得香港政府實在愚鈍和失責。

他又指，那些美資所受政治壓力，在代表客戶途中單方面停止代表，如沒有得到客戶的同意或有規定的合理理由而退出代表客戶是匪夷所思。相信律師會要在這方面展開調查。不然這會影響香港律師專業形象和有違公眾利益。

他強調律師是維護社會穩定繁榮的一個重要行業，絕對不可以被外國律所所壟斷或佔有法律服務市場一個顯著分額。尤其是現在的地緣政治變化莫測，法律服務市場一定是要由本地律師所控制。