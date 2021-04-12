梁振英：香港律師具制度、語文優勢　屬國內外法律服務「聯繫人」

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-12 11:58

律政司和香港律師會今（12日）舉辦「十四五規劃為香港法律界帶來的機遇」網上研討會，多名法律界人士亦有出席。全國政協副主席梁振英致辭時表示，20年前不少人極不看好香港專業人士開拓內地市場，認為港人沒內地人脈關係、服務收費高昂等。但他強調經香港專業人士共同努力，在內地開啟CEPA和往後的補充協議，內地現時已成為香港部分專業服務的最大境外市場。 基本法委員會副主任譚惠珠在同一活動發言時，中央早前決定完善香港選舉制度，常委會已修改《基本法》附件一、二，香港將會在相對和平、寧靜的社會和良好的政治環境。她稱中央為的是讓香港發揮優勢，避免香港再蹉跎歲月。

梁振英認為，內地重視法治，中國和國際間的經濟交往越來越密切，有重要性和迫切性提高國內法律服務質素。（資料圖片）

梁振英表示，在《十四五規劃綱要》下，國家支持香港提升國際航空樞紐和國際航運中心的地位，如透過發展海事服務業，拉高香港發展水平。梁振英指有關的新服務方興未艾，強調香港法律業應該重視。

梁振英提及，他在20年前與多個專業團體，包括律師會和大律師公會創立香港專業聯盟時，當時不少人極不看好香港專業人士開拓內地市場，認為香港人沒有內地人脈關係、服務收費高昂、有語言障礙「識聽唔職講」，有很多水土不服的問題。但他認為經香港專業人士共同努力、迎難而上，在內地開啟CEPA和往後的補充協議，內地現時已成為香港部分專業服務的最大境外市場。

梁振英：香港律師具制度、語文優勢 屬國內外法律服務的聯繫人

梁振英認為，內地重視法治，中國和國際間的經濟交往愈來愈密切，有重要性和迫切性提高國內法律服務質素。他強調香港律師具制度和語文優勢，是國內外法律服務的「超級聯繫人」，認為香港法律界應利用好機遇，促進法律服務業的壯大發展。

譚惠珠指，年輕人應利用自己的專業，幫助內地「建章立制」，為內地的新發展階段留下烙印。（資料圖片）

譚惠珠稱改制避免香港再蹉跎歲月

譚惠珠表示，比較全球抗擊一年多疫情的表現，內地的經濟已經迅速回復正軌，未來的全球經濟增長動力引擎會在中國，至於香港能否緊握機遇要視乎是否具策略。她稱由國家層面，讓香港融入國家發展大局；由個人層面，就是尋求新突破，強調最重要是有否決心，作出身體力行的挑戰。

譚惠珠又指，年輕人應利用自己的專業，幫助內地「建章立制」，為內地的新發展階段留下烙印，她強調香港的切身利益與國家的繁榮進步是緊密相連。譚惠珠又提到，中央早前完善香港選舉制度的決定，常委會已修改《基本法》附件一、二，香港將會在相對和平、寧靜的社會和良好的政治環境。她稱中央為的是讓香港發揮優勢，避免香港再蹉跎歲月，強調國家已經提速快跑，香港要參加國家改革開放的馬拉松，跑出香港的新征途。