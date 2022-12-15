港區人大選舉︱葉玉如霍啟剛膺票王票后　12名議員兼任、陳帆當選

第十四屆港區全國人大代表選舉今早（15日）九時在灣仔會展中心舉行，由逾1,400名選舉會議成員以不記名方式，於42名合資格候選人當中，選出36名港區人大代表。最終收回選票1273張，其中有效票為1267張，6張廢票，立法會霍啟剛膺票王，得票1,248票；科大校長葉玉如為票后，得票1,254。

15名爭取連任的現屆港區人大代表全數當選，包括票后、科大校長葉玉。而7名立法會議員成功晉身人大之列，包括由全國政協轉跑道的李慧琼、陳仲尼、黃英豪及霍啟剛。兩名前高官，前運輸及房屋局局陳帆及前資訊科技總監楊德斌成功當選，全國人大前常委范徐麗泰兒子范駿華則落敗，僅得票799張。



各候選人所得票數如下：



15名現屆港區人大全部成功連任



馬逢國（1216） 、胡曉明（1132）、雷添良（1117）、李引泉（1204）、林順潮（1167）、陳振彬（1193）、陳曉峰（1204）、陳勇（1238）、吳秋北（1212）、陳曼琪（1213）、葉玉如（1254）、鄺美雲（1168）、蔡毅（1217）、姚祖輝（1226）、李應生（993）

7名立法會議員晉身人大之列



梁美芬（1190）、陳振英（1237）、霍啟剛（1248）、黃英豪（1178）、陳仲尼（1246）、李慧琼（1243） 、吳永嘉（1176）

其餘14名當選人包括前高官



陳帆（1206）、樓家強（1195）、冼漢廸（1091）、李聖潑（1183）、徐莉（1167）、楊德斌（1155）、凌友詩（1190）、林至頴（1063）、黃錦良（1155）、文頴怡（1174）、孫偉勇（1014）、朱立威（995）、沈豪傑（941）、黃冰芬（935）

6人落敗



謝愛紅（889）、陳正欣（663）、鄭國杰（202）、沈慧林（661）、林天行（662）、范駿華（799）

立法會補選候選人黃錦輝與選委打招呼，黃同時身兼港區人大代表選舉會議成員。（夏家朗攝）

【12:11】由政協轉戰人大的民建聯主席李慧琼表示，當選後希望推動中港兩地有序通關，以及香港融入國家發展大局，會做好人大審議工作，說好中國及香港故事，發揮本港經濟優勢。被問到會否有意出任全國人大常委，她稱人大常委是重要崗位，需要獲得中央信任及各方認同，相信中央會有其考慮，她個人意願並非考慮之一。

【11:30】總監票人黃玉山宣布，今次選舉收回選票1273張，其中有效票為1267張，6張廢票。立法會霍啟剛膺票王，得票1,248票；現屆港區人大代表、科大校長葉玉如為票后，得票1,254。

立法會12.18補選 候選人黃錦輝四處向選委打招呼

【11:00】總監票人黃玉山報告，發出及收回選票同為1,273張，李家超宣布選舉有效，現在開始計票，過程需時約15分鐘，提醒選委不要遠離會場，因或須進行第二輪投票。

身兼選舉會議成員的立法會補選候選人黃錦輝亦到場投票，點票期間他在會場四處遊走，拜會多名選委，更向他們雙手合十致意。

【10:36】全體會議完成投票後，李家超公布再有多26名選舉會議成員到場，共1,273人參與。

主席團高永文、廖長江等因應防控要求請假

【10:26】李家超表示，因一名選舉會議成員近日離世，今日（15日）應有1,420名選舉會議成員出席，最終共1,247人到場參與，173人缺席，主席團成員高永文、廖長江等因應疫情防控要求請假。

【09:57】投票正式開始，到場採訪的傳媒退場。

【09:50】工作人員開始分發選票。

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1,420名選舉會議成員 共有1,273人到場

【09:30】出席人數1,247人，以1,242票表決通過，總監票人為現屆人大代表黃玉山，另包括鄧家彪、陳學鋒等21名監票人。

【09:22】各候選人早上陸續抵達會場，包括行政會議成員吳秋北、前運輸及房屋局局長陳帆，以及民建聯主席李慧琼等。選舉會議第二次全體會議中，身為主席團常務主席的特首李家超宣布正式開會，由北京到港的全國人大常委會秘書長楊振武、副秘書長何新列席。