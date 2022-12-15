港區人大選舉｜今早九時舉行 42人角逐36個席位

第十四屆港區全國人大代表選舉，今早九時在香港會議展覽中心舉行，1,423名選舉會議成員，將以不記名方式選出36名港區人大代表。



港區人大代表今日會進行選舉（資料圖片/張浩維攝）

今次的港區人大代表選舉有42人獲確認候選人資格，包括十五名爭取連任的現屆人大代表，包括葉玉如、吳秋北、李引泉、李應生、 林順潮、姚祖輝、胡曉明、馬逢國、陳勇、陳振彬、陳曼琪、陳曉峰、雷添良、蔡毅和鄺美雲。

由於只有15名現任港區全國人大爭取連任，讓港區全國人大勢必換上大量新臉孔，有六名全國政協委員轉跑道，角逐港區全國人大，包括民建聯主席李慧琼、凌友詩、陳仲尼、黃英豪、樓家強、霍啟剛。

港區人大換屆 候選人更多新臉孔

至於其他候選人包括：基本法委員會委員梁美芬、前運輸及房屋局局陳帆、廣西社團總會會長文頴怡、民建聯執朱立威、經民聯副主席吳永嘉、香港工商總會會長李聖潑、元朗區議會主席沈豪傑、全港各區工商聯青年企業家聯合會創會主席沈慧林、中手遊科技集團聯合創始人洗漢廸、中國文聯第十一屆全國委員會委員林天行、中國石化（香港）有限公司供應鏈總監林至穎、全國青聯常委范駿華、中華海外聯誼會理事孫偉勇、九龍社團聯會理事長徐莉、保良局主席陳正欣、立法會議員陳振英、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬、香港教育工作者聯會主席黃錦良、港府前資訊科技總監楊德斌、全國港澳研究會會員鄭國杰、及工聯會副會長謝愛紅。

候選人當中有十二人為現任立法會議員，也有兩名政府前高官。

至少五候選人獲逾500提名

按照選舉辦法規定，候選人要獲15名選舉會議成員提名，而每位選舉會議成員最多可提名36人。部分候選人獲超過五百個提名，包括角逐連任的吳秋北、陳勇、陳曼琪、鄺美雲，和轉跑道的李慧琼。

有退下來的資深港區人大指，候選人的背景多元化，有創科界、法律界、教育界、金融界、文化界、工業界和參與基層或地區工作人士。而七十後的候選人有十四名，八十後也有三人，反映愈來愈多年輕人願意參與港區人大工作，期望能為港區人大工作注入新氣象。

而上周舉行的選舉會議主席團會議後，主席團發言人譚惠珠表示，今次選舉的總監票人為現屆人大代表黃玉山，另有包括鄧家彪等21名監票人。