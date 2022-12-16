立法會下周三起放假　財委會蝦碌全部人要返去投票︱政壇諸事町

立法會原本在下星期二（20日）完成今個年度會議，之後就放大假，然而今日（16日）財務委員會會議發生「蝦碌」，立法會秘書處發出通知，要在下周三（21日）早上加班開會，勢打亂議員假期工作。



4議員尾段排隊 陳凱欣、管浩鳴、李慧琼放棄發言

財委會今日審議多項學校工程撥款議案，最後議題是深水埗一間小學的撥款，教育局副局長施俊輝率領官員出席。議員借此機會提出教育相關問題，希望官員關注。

會議原訂在下午5時45分完結，施俊輝回應工聯會梁子穎發言之後已是5時43分，不夠時間讓下一名議員發言，但仍有4名議員排隊，分別是陳凱欣、管浩鳴、民建聯郭玲麗和民建聯李慧琼。主持會議的副主席易志明已經表明時間不足要留待下一次會議再發言。由於今次是年度最後一次會議，這樣的話意味要「加會」，陳凱欣、管浩鳴和李慧琼即時表示放棄發言，讓議案可以立即投票。

立法會財委會有一項撥款未能表決。（資料圖片/李澤彤攝）

郭玲麗堅持不放棄 唯有星期三加會

「大家唔問啦吓，我地立即進行表決。」易志明看到議員表示放棄，隨即表示進入表決程序。然而這時郭玲麗站起來舉手說：「我無話放棄呀！」提出先投票並留待下次發言，但易志明表示按程序不可以這樣處理，「所以唯有今日會議結束，我哋（下次會議）返嚟先至再處理。」

據了解，不少身兼選委的議員下午出席由香港再出發大聯盟舉辦的選舉論壇，完結後「急急腳」返回立法會投票，誰知道現在未能完成投票之餘，更收到秘書處通知，要在原本沒有會議的下星期三上午10時至中午12時「加班」開會，就是為了處理郭玲麗一人發言及投票。

不少立法會議員已安排聖誕新年假期的工作，如果加會勢打亂安排。（資料圖片/李澤彤攝）

議員要因此調動工作 甚至機票改期

有議員向《香港01》表示「好嬲」，直言議員在假日亦有工作安排，現在要為此改期，甚至有議員準備假期外遊，可能需要改機票。「佢條問題都同需要撥款嘅學校無關，仲要佢哋嘅黨主席李慧琼都企起身講『我都唔問啦』。」「我哋個個堅嬲，而家（晚上約8時半）仲嘈緊。」

亦有議員埋怨政府將幾項學校工程放在年度最後一次會議，有逼議員通過之嫌。

議員都希望能親身投票，但要下星期三特地返立法會實在有點尷尬，正「點人數」看看能否在星期一、二開會，但截至目前未有結果。