10億撥款推青年宿舍議員憂影響通關　盧偉國倡改用啟德方艙

立法會財委會今日（16日）通過一筆為數10億元的非經常開支新承擔額，用以推出資助計劃，支援非政府機構在酒店和旅館推行青年宿舍項目。不過會上多名議員關心通關在即，或影響酒店業界對參與計劃的意欲。工程界盧偉國另外提出啟德坊艙醫院共有2,700個單位，建議當局可考慮改用為青年宿舍。



選委界陳紹雄表示，隨內地「新十條」出台，為市民、酒店業界帶來通關的新希望，政府有否了解酒店業對青年宿舍項目的最新反應熱烈或冷淡？他又指，曾有酒店業界人士向他表示，認為項目要求為5年租用期太長，對業界吸引力低，若業界最終反應冷淡，政府有何對策？

民政及青年事務局副局長梁宏正表示，全港市民、酒店業界對通關熱烈期待，承認通關對計劃有影響，但強調項目是青年發展計劃，為青年提供獨立生活空間、增值機會，善用既有才能回饋社會，以青年福祉為最大依歸。他續指，政策出台後，有不少非牟利機構（NGO）及酒店業界向政府表示有興趣參與其中，認為這是響應國家政策、負社會責任的行動之一，所以得到撥款後會再與有興趣的酒店詳細洽談。梁宏正重申，按旅發局數據，香港現時有有8萬多個酒店房間，而當局目標在5年內為青年提供3,000個房間，直言「有信心可以在5年內逐步做。」

暫未安排買酒店供長期運作

「G19」議員謝偉銓則詢問當局會否考慮購買酒店，以增加項目靈活性：「我唔認為買酒店係洗費，而係投資」，另外他又建議當局容許NGO邀請熟悉酒店營運方式的私人機構，協助青年宿舍的運作。

梁宏正承認，酒店只是是短暫選項，當局正興建長遠選項的房屋供應，不過購買酒店屬於另一政策，不在是次計劃中，暫時未有此安排。他認同NGO是協助進行青年服務的渠道之一，如果NGO認為可以邀請私人機構參與計劃，政府會樂意考慮。

「G19」議員謝偉銓則詢問當局會否考慮購買酒店，以增加項目靈活性。（夏家朗攝）

盧偉國提出建議，指啟德方艙醫院現共有2,700個單位，部分樓宇共4層高、有升降機、獨立浴室，以及地點方便，鄰近九龍灣及觀塘，方便青年日常生活及工作，認為將啟德坊艙醫院改為青年宿舍或過渡性房屋不失為好方案。