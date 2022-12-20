民研：一半受訪者不滿2022年的香港　57%認為明年會更好

香港民意研究所發表「一國兩制25周年中期民情總結」調查，有50%受訪者對香港過去一年發展不滿意，但有57%認為2023年香港整體發展會有改善。



不滿率連續3年下跌 市民趨樂觀

民研在12月5日至9日以電話隨機訪問1,004名市民，請他們回顧2022年及前瞻2023年。有30%受訪者對香港過去一年發展表示滿意，較2021年、2020年及2019年同期調查按年上升。而不滿率雖然有50%，但已經是連續3年下降，滿意率淨值亦改善至負20個百分點。

57%受訪者預期2023年香港整體發展有改善，較去年調查大升17個百分點，但28%預期會惡化，樂觀淨值為28個百分點。

雖然本港年初經歷第五波疫情，但不滿香港過去一年發展的受訪者按年下降，而感到生活快樂的受訪者比例亦增加。圖為2月9日中環愛丁堡廣場檢測站。（資料圖片/廖雁雄攝）

個人方面，雖然年初有第五波疫情，但有36%人表示過去一年生活快樂，較去年調查的29%上升。不快樂的人亦有36%，較去年40%稍為下降，快樂淨值相差少於1個百分點。

受訪者對2023年個人發展較為樂觀，有51%表示會較佳，按年上升9個百分點，預期較差則有15%，樂觀淨值為36個百分點。

49%人新年願望與社會有關 12%想世界和平

至於新年願望，有49%表示與社會有關，包括經濟、民生、政治等方面。有20%與個人相關，例如健康、心境、事業、學業、財富、家庭、愛情、婚姻、朋友等。有12%是與世界和平或友愛相關，另有9%沒有新年願望。