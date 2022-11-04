施政報告︱民研：跨陣營認為難留/搶人才　49%認為須改善社政環境

香港民意研究所民調顯示，經過半個月沉澱，市民對特首李家超首份《施政報告》的評分由公布當日的51.1分，跌至40.1分。民主派受訪者有82%不滿意；非民主派陣營，滿意的受訪者佔32%，只是稍稍多於不滿的28%。

在人才議題上，不論陣營，88%受訪者表示有認識的人移居海外，半數估計未來兩年香港人才外流速度會加快，只有32%人認為趨勢會放緩或逆轉。近七成受訪者則認為《施政報告》提出的政策無助令有意移民的港人回心轉意，只有16%認為新政策對吸引人才來港效用大。與此同時，有9%受訪者認為香港沒有人才外流問題。

民研前副行政總裁、學者鍾劍華表示，連非民主派支持者都對《施政報告》的「搶人才」政策悲觀，結果令人意外，相信是因為香港社會及政治環境不佳。



+ 3

《施政報告》評分跌至40.1分

民研於10月28日至11月2日，電郵訪問4,234名市民，結果顯示，民主派支持者給予《施政報告》的評分僅15.3分，而非民主派支持者就給予50.1分。不論陣營，只有24%受訪者滿意這份《施政報告》，41%表示不滿。

88%受訪者有認識的人移居海外

《施政報告》聚焦「搶人才」，但近七成受訪者認為，政策對挽留有意移民的港人效用小、甚至沒有用；單計非民主派陣營，也有59%受訪者持這個看法，只有8%認為效果大。留不住，又能否搶到人才？ 不論陣營，54%人認為新措施吸引人才效用小、甚至無用，認為效用大的只有16%。

至於影響人才去留因素，近五成人認同要紓緩外流趨勢，需要改善社會政治環境，反對的只有18%；單計非民主陣營，認同這種看法的也多於反對者，分別為39%及23%。至於不同的「人才誘因」，最多人認為薪酬福利、公民權保障、及司法獨立是最頭三大因素。

鍾劍華：非泛民對「搶人」政策悲觀令人意外

鍾劍華指社會及政治環境差，自然難以吸引人才，批評政府不單沒改善狀況，甚至繼續破壞，例如最近在《立場新聞》涉嫌發布煽動性文章一案，代表控方的控方竟以讀者留言證明煽動程度，「訪問一些無罪的人都是企圖煽惑？」他反問人才會去司法不公正、資訊不自由、到處都是政治打壓的地方？