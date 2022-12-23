特首述職｜習近平肯定李家超工作　指新時代新征程上香港大有可為

特首李家超繼續北京述職行程，今日（23日）下午與國家主席習近平在中南海瀛台會見會面。習近平指李家超帶領新一屆特區政府勇於擔當、務實有為，展示出「愛國者治港」的新氣象，又表示在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限。



國務院副總理兼中央港澳工作領導小組組長韓正、中央政治局常委兼中央辦公廳主任丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧均在場，特首辦主任葉文娟亦有參與。



習近平說，這是李家超擔任特首以來第一次述職，今年7月1日他出席慶祝香港回歸祖國25周年大會，暨香港特區第六屆政府就職典禮，見證李家超就職。

習近平續說，兩人前不久在泰國曼谷見過面，指李家超擔任行政長官以來，帶領新一屆特區政府勇於擔當、務實有為，堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，展示出「愛國者治港」的新氣象。

習近平表示，香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前進，中央對李家超和特區政府工作是充份肯定的。中央「二十大」對新時代新征程和國家各項事業發展作出全面部署，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。

中央將全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局。在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限。

習近平會見到北京述職的李家超。（香港電台影片截圖）

李家超：一國兩制是最佳制度保障

李家超表示，尊敬的習主席，感謝主席一直以來對香港的關心和支持，對他的指導和勉勵，主席的「七一」重要講話和「二十大」報告，都明確說明「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，必須長期堅持，香港各界非常鼓舞和支持，國際社會反應正面，對「一國兩制」的信心和支持是明顯、實在和熱烈的。香港正由亂到治，邁向由治及興的關鍵時期，特區政府必定會嚴格按照《憲法》和《基本法》規定的，全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針。