特首述職｜李克強接見李家超：中央對他及特區政府充分肯定

行政長官李家超展開述職行程，下午獲國務院總理李克強在中南海紫光閣接見。李克強指李家超擔任特首半年以來帶領特區政府，回應市民關切，恢復香港經濟活力，解決社會問題，中央政府對李家超及特區政府充分肯定。



李克強表示：「全面落實中央人民政府對特別行政區的管治權、落實『愛國者治港』，全力支持特區行政長官和特區政府依法施政，目的就是維持香港長期繁榮穩定，香港和祖國的命運是密切相連，也希望特區政府團結帶領香港廣大市民能夠在國家所需、融入國家發展大局中，更加充分發揮香港特別行政區政府獨特優勢，尤其是在繼續鞏固和提升香港作為國際金融、貿易、航運中心的地位，打造國際科技中心。」



李克強：背靠內地面向世界 擴大開放為港人帶來福祉

李克強又憶述5月份在同一地點，代表中央政府向李頒發任命書。李克強強調，中央繼續全面貫徹、堅定不移地實施「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針。

他寄語香港在背靠內地、面向世界過程中，擴大高水平開放，為香港市民帶來福祉。

李家超：深知任重道遠 必須盡職履責

而李家超發言時稱呼李克強為「尊重的李總理」，表示非常感謝總理百忙之中接見他，及對香港一直的關心和支持，更感謝總理對他的勉勵。他說自上任以來，深知任重道遠，必須盡職履責，自己和團隊有共同的抱負，團結一致，以做實事為原則，以結果為目標，發展經濟改善民生。

韓正、夏寶龍及駱惠寧在席

副總理兼中央港澳工作領導小組組長韓正，及港澳辦主任夏寶龍也有列席。中聯辦主任駱惠寧坐在李家超身旁。

李家超大約在下午3時半離開下榻的北京釣魚台國賓館，隨行的包括夫人林麗嬋及特首辦主任葉文娟。李家超到達中南海後，先除下口罩與李克強合照，之後李家超隨即戴回口罩。

基於防疫安排，李家超今天下午獲李克強接見，明天料再獲習近平接見。今次安排有別於過去特首述職時，一般於一日內獲兩位領導人接見的安排。李家超會逗留四日，星期六中午啟程回港。