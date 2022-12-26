通關內地｜陳凱欣：有序增通關名額　姚柏良冀有時間表供業界準備

「通關事務協調組」昨日（25日）首次召開會議商討「逐步、有序、全面通關」準備工作。不過鑑於兩地疫情有升溫跡象，立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣今日（26日）出席電台節目，認同兩地必須有序通關，認為當局首階段通關可按比例設約5至6萬個名額，確保兩地疫情在風險可控下再增加通關名額。



旅遊界立法會議員姚柏良提醒，政府要向業界提供清晰通關時間表，讓航空公司、跨境巴士、旅行社或酒店業等有充足時間安排旅遊巴進行維修保養、招聘人手等。



陳凱欣表示，市民對通關期待已久，現時健康驛站名額不足以應付市民需求，認為當局制定通關政策時，可增加通關名額至每日5萬至6萬個名額，若實施後疫情無明顯反彈，則可逐步增加名額，「每日名額增加多啲，相信可以好快疏導到（通關人流）」。

不過，陳凱欣強調，當局要排除本港市民對通關的憂慮，例如會否增加感染風險或增加醫療系統負荷等，亦要做好其他配套，包括藥物、醫院、疫苗、人手等。她建議兩地政府鼓勵市民接種疫苗後，才往返兩地，避免加重內地及香港的醫療負擔。她又提到，政府應考慮公私營醫院的合作，分流病人至私營醫院，以減輕公營醫療的壓力；長期病患者在病情穩定下，亦可轉移至方艙醫院作醫治，為社區醫療服務騰出空間，使社會有足夠能力應付通關帶來的潛在風險。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，業界歡迎下月中有望通關，不過旅遊業仍處於艱難時期，面對人手不足及資金鏈等問題，需要時間提升運力，希望當局給予時間及支援。

他又指，不少內地及海外旅客喜歡「港澳同遊」，如果香港及澳門互通，相信對本地旅遊業復蘇有幫助。