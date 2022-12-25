通關內地｜「通關事務協調組」首開會 陳國基：盡快擬穩妥方案

由政務司司長陳國基領導的政府「通關事務協調組」今日（25日）下午召開第一次會議。陳國基稱會雙軌並行籌備「通關」，已與廣東省和深圳市相關單位聯繫，盡快擬訂出一套穩妥的「通關」方案，達成共識後隨即提交中央審批。



特首李家超首度到北京述職後，昨日（24日）返港後即公布，中央同意逐步及有序地全面通關，一月中前將落實第一步通關方案。港府並成立「通關事務協調組」，成員包括15個政策局，由政務司司長牽頭，跟內地單位溝通協調。昨日下午，一眾特區政府高層，包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、財經及庫務局局長許正宇、政制及內地事務局局長曾國衞等，在聖誕假期陸續返抵政府總部。

陳國基：爭分奪秒雙軌並行籌備「通關」

首次的協調組會議，特首李家超也有出席。領導小組的政務司司長陳國基之後發表題為「『通關』在望—『通關事務協調組』召開首次會議」帖文，指行政長官是特意前來囑咐他們上下一心、全力以赴做好「通關」安排。

陳國基指，新冠疫情已歷時三年，特區政府深切明白社會各界對「通關」的殷切期盼，不論是為探親團聚，還是商務、公務、旅遊等活動。特區政府正爭分奪秒，雙軌並行推進「通關」籌備工作。

他指，政府一方面成立由他擔任組長的「通關事務協調組」，成員涵蓋全部15個政策局，就口岸運作、交通配套、風險管理等不同環節商討並協調所需準備工作。

聯繫廣東省和深圳 盡快擬定穩妥方案

另一方面，他已與中央、廣東省和深圳市相關單位聯繫，共同向逐步、有序、全面「通關」的目標邁進，大家方向一致，就是盡快擬訂出一套穩妥的「通關」方案，達成共識後隨即提交中央審批。

陳國基重申，定必上下一心、全力以赴，抓緊溝通協調，確保「通關」方案盡快得以制訂、經中央審批後在明年1月中之前落實，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。