盤點疫情最爆金句　盧寵茂「共赴黃泉」論最惹火？｜走吧！2022

2022年香港經歷第五波疫情，由年初的「洪門宴」事件，至3月疫情見頂，以及其後逐步復常，放寛入境檢疫，不少官員及政界人士屢爆金句，當中醫務衞生局局長盧寵茂的「共赴黃泉」論，更令人印象深刻，討論熱度由年頭持續至年尾。本文將盤點2022年十大與疫情相關的金句，回顧本港在新冠疫情下度過的第三年。



1. 盧寵茂：與病毒共存只會共赴黃泉

本港今年初爆發第五波疫情，掀起該「清零」還是「共存」的爭論。今年2月，還未加入政府的醫務衞生局局長盧寵茂，在一個論壇上分享過去兩年內地「動態清零」的做法，批評歐美國家只是抗疫失敗，才將「與病毒共存」合理化，香港絕不可以學習，強調內地「動態清零」才是香港目標，「與病毒共存，只會帶我們共赴黃泉」，成為網民熱傳的金句之一。

2. 盧寵茂：問吓嗰九千幾人𠵱家去邊？

盧寵茂上任醫務衞生局局長後，多次被傳媒追問「共赴黃泉」論。今年9月，政府放寛入境檢疫「0+3」，盧寵茂回應指，不想再爭論當日的說法，稱2月至今，本港新冠疫苗接種率、應對疫情能力及醫院系統已提升，更重要是確實有很多長者染疫後離世，「確實有好多老人家已經走咗，你可以問吓嗰九千幾人，𠵱家去咗邊」，引起公眾嘩然。

3.盧寵茂：不同人對「0」的定義也不同

12月，政府撤銷入境人士「黃碼」安排，醫務衞生局局長盧寵茂在記者會解說，被問到取消「黃碼」是否等於「0+0」，他回應指不同人對「0」的定義也不同。

4. 何謂動態清零？林鄭： 我唔係始作俑者，解唔到

第五波疫情爆發期間，特區政府一直堅持要「動態清零」。今年1月，時任特首林鄭月娥在記者會上被問到「動態清零」與「清零」的分別，以及兩者與通關的關係。她回應指，「動態清零」是內地的疫情防控策略要求，並不是說要「閉關」，也不是說「一個個案都冇」，而是切斷傳播鏈、盡快撲熄疫情的能力。

林鄭最後突然笑指：「但我唔係始作俑者，如果要有一個權威性，講動態兩個字點解呢，對唔住我解唔到，但無可否認香港嘅市民話咗畀政府聽，佢哋最希望就係通關。」事後不少網民也指林鄭月娥用錯了「始作俑者」一詞。「始作俑者」應解作第一個做出某種壞事的人，而非第一個提出某種想法的人。

5. 林鄭月娥籲施壓推全民檢測議員反思

林鄭月娥今年3月宣布暫緩全民檢測，不點名提到立法會議員向政府施壓：「我聽到好多嘅人士，包括有啲立法會議員：『唉你哋有心做就做到㗎喇』，可以一個禮拜做三次。我哋經過咁緊密嘅評估、沙盤推演，甚至每一個程序去走，係發覺一啲都唔簡單。」她稱連內地專家來港視察後都承認，香港有一些條件與內地相差很遠，如果強行做起來，代價大之餘效果亦成疑問，呼籲這些向政府施壓的人反思。

支持推行全民檢測的立法會議員何君堯隨後反擊，直播炮轟林鄭的防疫抗疫措施雜亂無章，並如同駝鳥般缺乏方向，建議當局以全民快速測試取代全民核酸檢測，「唔識你就問人，唔好濫粗嚟，以為自己係Number One啦，其實你就係nothing。」

張竹君在疫情記者會上爆出「無電話可以用手機」的金句，引起網民熱議。（資料圖片）

6. 張竹君：無電話可以用手機

今年9月，特區政府下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲或以上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上，被問到如何處理幼童沒有電話的問題，她回應指：「都知有啲人士無電話，所以用手機都可以」，引起網民熱議。其後她澄清當時「講錯咗」，將疫苗紙本證明講錯成手機。

7. 謝振中：原來香港人用唔慣踎廁

因應第五波疫情，政府今年初加建多個社區隔離設施，當中青衣社區隔離設施不設獨立廁所，並設有踎廁，遭受網民批評。保安局首席助理秘書長謝振中今年3月在電台節目回應指，「發現原來香港人用唔慣踎廁，鐘意用座廁」，因此新落成的隔離設施會改為只設座廁。

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8. 麥美娟： 政府抗疫唔團結好睇過宮心計

今年1月初爆出「洪門宴」事件，多名政府官員和立法會議員出席港區人大代表洪為民的生日派對，涉嫌違反防疫規例。當時未加入政府，仍是立法會議員的麥美娟在Facebook直播力數政府官員，稱在疫情嚴重下仍辦大型聚會並不適當，亦批評政府沒向市民誠懇道歉，「個個最叻玩割席，真係痴㗎」。她指政府班子就抗疫工作不團結，「呢幾日發生嘅事好睇過（TVB劇集）《宮心計》，啲演技鄧萃雯都唔夠佢嚟。」

她亦批評時任運輸及房屋局局長陳帆提出讓貨運機組人員豁免檢疫，結果不少機組人員為免檢疫14天，「客機去、貨機返」，導致病毒在社區傳播，「You are nice guy but你累死香港」。

9. 何君堯：陳肇始醒目就整兩架衝鋒車接我

有份出席「洪門宴」的立法會議員何君堯，一度成為密切接觸者被送入竹篙灣檢疫中心隔離，不過後來因確定確診者為假陽性而獲准離開。何君堯當晚開直播批評食物及衞生局行政混亂，遲遲未能離開，更指自己被「非法羈留」，「如果佢（時任食衞局局長陳肇始） 醒目嘅即刻整兩架衝鋒車過嚟」。他又強調洪為民無錯，「就算錯，都係佢阿媽錯，嗰日生佢出嚟，你唔可以捉佢老母喎！」又直言「問咩責呀？特首要辭職啦！」

10. 徐英偉： 留耐咗觀感唔好

在「洪門宴」中長時間逗留的時任民政事務局局長徐英偉，其後辭職。他今年11月重提事件，指當日「留耐咗」，「觀感唔好，要勇於承認、承擔。」他指沒有特別留戀「熱廚房」，更重要是向前看，如何再貢獻社會。他透露，「洪門宴」事件後有聯絡過洪為民，認為對方也是受害者，承擔不少壓力，建議他不要看太多新聞。

11. 張宇人：飲食業代表只此一個

特區政府今年9月放寬入境檢疫至「0+3」 後，自由黨飲食界立法會議員張宇人不點名批評有人「扮飲食業界代表」指「0+3」影響業界生意，「我呢個廿幾年嚟飲食業嘅代表只此一個，可以話畀你聽我完全唔認同呢啲無科學根據、無數據、噏得出就噏嘅言論。」

當時優質旅遊服務協會主席、稻苗學會榮譽會長黃傑龍曾表示在「0+3」之下不少市民計劃外遊，預期本地消費會疲弱一段時間。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指「0+3」之下有不少港人選擇到外地旅遊，坦言餐飲旺季將會受到影響。不過黃傑龍相信張宇人「唔係鬧我」，笑言「如果鬧我會直接打電話或者兜口兜面鬧我」。