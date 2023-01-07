灣區法律接軌︱律政司專責小組推動　張國鈞：通關後出訪不同城市

律政司成立由副司長張國鈞領導的「粵港澳大灣區專責小組」，就促進香港與大灣區法律實務接軌提供意見，並為加強大灣區司法協助提供意見，以加強大灣區的民商互動，今個月將舉行首次會議。小組成員包括去年初以健康為由離開政府的前政制及內地事務局副局長陳帥夫，以及法律界及商界人士。

張國鈞今早出席活動時表示，希望藉通關機會，今年內走訪大灣區內不同城市的相關部門，甚至可以安排法律等不同界別人士隨行。



成員包括前副局陳帥夫

專責小組將就推廣和善用大灣區「一國、兩制、三法域」優勢提供意見和協助，以深化區內的互利合作及推進大灣區發展和建設，包括就設立大灣區爭議解決線上調解平台、以及推動區內法律科技應用提供意見。

張國鈞說，大灣區建設是國家重點戰略，為香港帶來無限機遇，設立專責小組是《施政報告》其中一項加強對接國家戰略、增強發展動能的措施。他指隨著兩地逐步有序全面實施通關，期望專責小組的工作可以有助法律業界更好把握機遇，推進區內民商互動及合作，使香港可以發揮好「一國兩制」的獨特優勢，更積極融入國家發展大局，助力大灣區高質量發展。