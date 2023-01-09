財政預算案｜G19倡再派糖　但礙於財政狀況 金額不及過去高

新一份《財政預算案》下月發表，立法會非政黨政團「G19」今日（9日）會見財政司司長陳茂波提出意見。「G19」表示支持政府發展基建，不過提醒當局需有通盤考慮，避免增加更多財政壓力。



「G19」又建議政府再次「派糖」，但他們未有提議具體金額，認為應由政府決定；但同時提醒以港府現時的財政情況，即使再次推出消費劵，金額也不會較以往高。他們指陳茂波聆聽意見為主，未有評論他們的建議。



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「G19」召集人謝偉銓提醒政府發展基建時要考慮整體規劃，包括人力、建築材料、造價等，強調要按緩急先後發展，避免同一時間動用或借太多錢，終或增加財政壓力。

另外，「G19」建議當局寬減薪俸利得稅、以累進式免稅額鼓勵生育、增加汽車首次登記稅額、加煙草稅、延長交通及電費津貼、為退休人士和家庭主婦提供稅務優惠，鼓勵他們重新投入勞動市場，和增加持續進修金免稅額至4萬元等。

「G19」經濟及財金小組成員的陳沛良（陳沛良提供）

而作為「G19」經濟及財金小組成員的陳沛良指，他在會上指出因應大環境變化，希望政府的理財哲學有所突破，思考如何適度開源節流，同時合理分配資源，用諸社會增強財政長遠承擔，避免未來出現結構性赤字的長遠風險。

他建議當局檢視稅基狹窄問題，研究制訂稅改藍圖；分拆合資格延期年金與可扣稅自願供款的稅務優惠； 提高自願醫保扣稅額上限；提供財政誘因，培育保險人才等措施。