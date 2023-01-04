財政預算案︱羅兵咸倡派消費券至少$3,000　退稅額增至$25,000

新一份《財政預算案》下月發表，四大國際會計師樓之一的羅兵咸永道，預料香港政府2022/23財政年度將錄得1,090億元的財政赤字，是近10年內第二高。該行估計截至2023年3月31日的財政儲備為8,481億元，相當於約12個月的政府總開支。羅兵咸永道建議政府新一年度繼續派發消費券，金額約3千至5千元，分三期派發。



羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，內地與香港通關，對香港經濟有提振作用，但同時不少港人外遊，建議政府派發新一期消費券，帶動本地消費。羅兵咸永道敦促政府考慮為特定行業和人才提供稅收和非稅收支持，繼續提供2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅百分百寬減，並增加上限至每宗2.5萬元。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華則稱，政府可以考慮將股票印花稅下調至疫情前水平，與新加坡看齊。他認為，現時很多地區沒有印花稅，在目前情況下，香港應盡量吸引資金，否則若「個餅細咗」，政府的實際收益會更少。

倡基建融資證券化 料明日大嶼會「計掂數」

明日大嶼工程最新估價達5,800億元，王健華說，政府應就基礎設施融資作長遠計劃，考慮將基礎設施融資證券化和設立基礎設施基金等·被問到政府財政狀況是否足以應付明日大嶼計劃，王曉彥稱，近兩年政府的財政狀況面對很大挑戰，但估計由2023年至2026年將錄得盈餘，相信政府會「計掂數」。