政府不排除立法限購藥　李家超：正商討賣退燒藥有「自律性限制」

香港與內地周日（8日）起逐步恢復通關，相關安排受到關注。行政長官李家超今日（10日）在行政會議前見記者，表示首兩天通關情況暢順，他稱現時的5萬陸路口岸通關名額符合需求量，這幾日都有餘額，未來兩、三日仍有三、四成名額可供預約，未來8周預約率17%，年廿九預約率已逾九成，政府會多觀察幾日，再與內地檢討通關名額及開放口岸。



【09:58】對於內地與香港的核酸檢測陰性標準不一，以及內地不接受三歲以下幼童透過大便樣本檢測。李家超指，醫務衞生局正與不同化驗室溝通，希望統一核酸報告化驗標準。他說，現時入境香港三歲以下幼童可豁免檢測，而內地沒有豁免，會繼續與內地溝通。

被問到會否參考澳門做法限購藥物，李家超稱，政府一直留意着藥物供應情況，強調現時公營醫療藥物供應充足，比較受關注的是退燒藥。他稱，立法規管的可能性仍然存在，但最理想還是與藥廠及藥房協議如何處理有關問題，主要針對搶購退燒藥的情況。

李家超出席行會前記者會。（張浩維攝）

與港通關 象徵內地邁向國際通關之路

【09:53】李家超相信通關後香港經濟會有正面發展，又指通關初期，市民需要時間作出外遊決定，而農曆新年間期，市民習慣於與家人團聚，相信市民會作出相應安排，強調旅遊、零售及展覽等經濟活動會很快回來。

他又指，通關後的發展需要長時間監察，不能只看一、兩天。他表示，通關不只是滿足市民及商務客長久以來的期望，更代表著國家邁向國際通關之路，外國旅客可經香港進入內地。李家超亦透露，政府將於2月推出推廣活活動，吸引旅客及商務客來港。

至於疫情控制方面，李家超強調，政府會密切留意疫情走向，按嚴重感染個案、死亡個案數字而決定下一步防疫鬆綁措施，他強調目前香港的疫情屬可控情況。

5萬通關名額符需求 未來8周預約率17%

年廿九預約率逾九成 多觀察兩日再檢討

【09:45】李家超表示，與內地通關兩日後，關口運作暢順、有秩序及安全。他稱這幾日5萬名北上通關名額中，仍有約三至四成的空位，年廿八至年三十仍有餘額，市民可按實際需要作安排。他稱，未來八星期內的預約中，僅用上17%的名額，認為目前每日5萬個名額的安排符合實際需要，相信通關後人數會上升，屆時兩地會視乎實際運作作調整。

他形容通關是兩地居民團圓團聚、民心所向，也有提振經濟的作用，香港能發揮背靠內地、聯通世界的角色，有助引入企業和人才。