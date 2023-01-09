3歲以下幼童1.10起可做核酸檢測　中心會評估及確保採樣安全

香港與內地通關後，任何人北上回內地都必須持有48小時核酸陰性檢測，但社區檢測中心只服務3歲以上人士。醫務衞生局今晚（9日）公布，檢測中心及檢測站由明日（10日，星期二）起，會把服務擴展至3歲以下幼童。檢測中心醫護人員會評估個別人士是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。



▼1月9日 盧寵茂到訪土瓜灣體育館社區檢測中心▼



盧寵茂到訪土瓜灣社區檢測中心

醫務衞生局表示，因應過關需要，在評估運作經驗後，社區檢測中心或檢測站會由明日起把服務擴展至3歲以下幼童，均可在社區檢測中心或檢測站由專業人員為其採集拭子樣本進行檢測，包括為入境內地自費進行的「咽喉拭子」核酸檢測。

如有需要，社區檢測中心或檢測站的醫護人員會評估個別人士，特別是一歲以下的嬰兒是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。

醫務衞生局局長盧寵茂今日上午到訪設於土瓜灣體育館的社區檢測中心，了解中心在香港與內地由昨日（8日）起實施通關第一階段後，相關核酸檢測安排的運作情況。他表示，中心運作暢順，工作人員能為市民提供所需資訊及支援，場內外設有適切的人流管控措施，而前來檢測的市民亦秩序井然。他亦有與檢測中心工作人員交談，感謝他們為通關和抗疫作出貢獻。

▼1月7日 市民排隊做核酸檢測▼



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上周五起每日25000個自費核酸檢測

盧寵茂表示，自上周五（6日）起，全港社區檢測中心或檢測站每日平均進行超過25,000個自費核酸檢測，現時檢測能力仍然充足。另外，雖然安心出行系統停止運作，但他建議市民可繼續使用程式內的檢測登記碼，除了可確保登記資料準確外，檢測過程亦會更為順暢快捷。

現時全港各區設有超過80個社區檢測中心／檢測站，提供自費核酸檢測服務供前往內地之用。為配合通關需要，開放供網上預約檢測時段已由未來2周增加至未來4周。截至今日下午6時，全港社區檢測中心或檢測站未來三天每天平均仍有約10萬個預約名額。