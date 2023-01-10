民研：「香港人」身份認同指數續升　自稱中國的香港人創回歸新高

撰文：周皓宜
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香港民意研究所去年12月初進行市民身份認同調查，以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,004名香港居民，當中「香港人」身份認同指數為81.8分，較半年前上升6.4分，繼續排名首位；其次是「亞洲人」及「中華民族一分子」身份，認同指數分別為73.6分及71.8分，而「中國人」身份則排名第四，認同指數較半年前上升9.2分至70.7分。

香港民意研究所調查顯示，「香港人」、「亞洲人」、「中華民族一分子」以及「中國人」的認同感、重要性及認同指數，均較半年前顯著上升。（資料圖片/梁鵬威攝）

亞洲人、中華民族、中國人認同感亦上升

與半年前相比，「香港人」、「亞洲人」、「中華民族一分子」以及「中國人」的認同感、重要性及認同指數均顯著上升，當中「中國人」的所有指標均創 2012年以來新高，「中華民族一份子」的重要性和認同指數創2016年以來新高，認同感則創2012年以來新高。

至於限制在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」四個選項之中「四揀一」，自稱「中國的香港人」的佔34%，超越「香港人」成為最多人選擇的選項，所佔比率是1997年有紀錄以來新高。有32%受訪者選擇「香港人」，較半年前減少7%，創2012年以來新低。

有21%受訪者自稱「中國人」，比率創2017年以來新高，而自稱為「香港的中國人」的則佔12%。

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