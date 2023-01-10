行政會議批准展開東涌延線項目　預料今年動工　2029年竣工

造價涉約187億元的東涌線延線項目，行政長官會同行政會議今日（10日）批准開展東涌線延線項目，預計將於今年動工，並於2029年竣工。政府預計項目落成後，相比路面交通工具，經鐵路由東涌西站及東涌東站，前往尖沙咀或中環所需的時間，預計可分別減少約12及21分鐘。



東涌線延線的初步設計已大致完成，主要涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

現有東涌線東延及西延

東涌線延線是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一，項目主要分為「東涌東段」及「東涌西段」兩部分，前者於現有欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區，建造新的東涌東站，並對現有東涌線約1.2公里長的路軌改道。該站為地面車站，設有高架車站大堂。

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至於東涌西段，將從現有東涌站的鐵路隧道，向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造東涌西站。東涌西站為地底車站，將成為東涌線的新終點站。

往尖沙咀或中環將分別減少12及21分鐘

政府發言人指，東涌線延線將提供直接出入該區的鐵路服務，以支持該區人口和就業機會的持續增長。政府預料項目落成後，相比路面交通工具，經鐵路由東涌西站及東涌東站前往尖沙咀或中環所需的時間，預計可分別減少約12及21分鐘。

東涌線延線的原來方案及修訂方案分別在2021年12月10日及2022年6月24日刊憲，其後政府接獲一些反對意見，政府表示已與港鐵檢視每項意見的理據，並與反對者會面，解釋鐵路計劃，並回應他們的關注。政府又指，已將反對意見提交行政會議考慮。