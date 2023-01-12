民主思路7周年籌款晚宴　李家超：特首政策組正物色不同人士加入

民主思路今日（12日）舉行7周年籌款晚宴，行政長官李家超、政務司司長陳國基和律政司司長林定國均有出席。李家超在致辭時說，民主思路在「一國兩制」、「愛國者治港」原則下，推動理性、實幹路線，為香港發展穩步向前建言獻策，為有志的人士服務社會開拓空間。



特首政策組是特首專用智庫「有其道理」

李家超表示，《施政報告》中提出成立「融入國家發展大局督導組」，由特首任組長，三名司長任副組長，是一個重要的、全新的「治理體系」建設。

而另一個重要的「治理體系」建設，就是新成立的特首政策組。李家超表示，若形容特首政策組是特首專用的智庫，有其道理，因為他期望特首政策組擔當倡議及協助制定長遠和策略性政策的角色，並且在掌握香港民情的同時，也要緊貼國家發展，適時以及審時度勢，了解國際關係和形勢，作出相關分析和建議。

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正籌組行政長官顧問團 邀各領域翹楚參與

李家超指，特首政策組正在籌組團隊，按需要委任社會各界人士擔任顧問。同時特首政策組亦協助他籌組行政長官顧問團，邀請來自不同領域的社會翹楚，以及有廣泛脈絡、能力的人士參與。

他表示，特首政策組組長黃元山正向不同人士、組織和智庫招手，亦有人主動表達有興趣加入。

冀團體智庫培養更多青年政治人才

培育本地政治人才方面，李家超鼓勵民主思路等團體、智庫和政黨，繼續凝聚香港青年，培育他們投身建設美好香港的行列，令更多有國家觀念、香港情懷，兼且志向遠大的年輕人，善用「一國兩制」的得天獨厚優勢，維護「一國兩制」行穩致遠，發揮「愛國者治港」的更高效益，為香港作出貢獻。