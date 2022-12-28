特首政策組︱黃元山月薪$30萬　參照創新辦或設7副手、年開支過億

由前立法會議員黃元山擔任組長的特首政策組，今日（28日）正式成立。政府發言人回應查詢指，特首政策組將沿用以往「政策創新與統籌辦事處」的資源，編制與創新辦及過去的中央政策組相若，有40多名員工。至於是否全員「埋位」、抑或有職位仍待招聘，政府未有回應。



除了組長外，特首政策組還有三位副組長和數名助理組長，當中包括公務員和非公務員。他們的薪酬及福利，與中央政策組及創新辦安排一致，即特首政策組組長為首長級薪級第8點的職位，月薪至少約30.2萬元。



創新辦設8首長職位 年批$4,400萬研究項目

翻查「政策創新與統籌辦事處」的財政開支，2020-21年度超過1億4千萬元，除了總監，另有7名首長級主管，全部都由公務員出任；編制內另有41名非首長級公務員，以及近20名合約僱員，一年內批出的研究項目逾80個，所涉開支逾4,400萬元。

政府發言人指，特首政策組亦會參考過往中策組經驗，按需要委任來自不同界別的社會人士為「特邀顧問」，就不同議題出謀獻策。特首亦會設立行政長官顧問團，邀請來自不同領域的社會翹楚及有廣泛脈絡人士參與，由政策組協助籌組。

籌組特首顧問團 按需要委任特邀顧問

政策組將會推行政策研究資助計劃，組長直接向行政長官負責。發言人重申，政策組有四大範疇工作，包括從高瞻遠矚的角度，倡議及協助制定長遠和策略性政策；緊貼國家發展，包括方向、計劃和政策，分析及建議融入國家發展大局的對接重點，主動參與推動和作出貢獻；審視國際關係和形勢，分析機會和風險，讓政府既可以把握機遇，創造有利發展的環境，同時又可以防範風險；以及掌握香港民情，了解市民關注大方向和重點，並發掘有利社會和諧穩定的因素，協助決策方向和制定措施。