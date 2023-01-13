安達臣道天橋改設計　工程總開支達34億　議員質疑超支政府指沒有

早前《審計報告》發現，安達臣道發展項目一條天橋工程未敲定就招標，最終超支約10億元，總支出約34億元。



土木工程拓展署署長方學誠強調總撥款是約35億元，因此沒有超支。不過有議員質疑這說法，又表示房屋署曾建議分拆合約，但最終沒有實行。



土木工程拓展署署長方學誠強調，安達臣道發展項目天橋工程總開支在總撥款的範圍內，因此沒有超支。（資料圖片/梁鵬威攝）

未完成交通配套就招標 最終要改設計

安達臣道發展項目的天橋未完成交通配套研究就招標，之後要修改設計，結果要多約支付4億元工程設計改動費用，另外薪金、物料等亦較原先漲價。

民建聯會計界議員黃俊碩指，房屋署知道天橋設計有可能改動，建議土木工程拓展署分拆數份合約，將平整工程和天橋分開，質疑為何不聽取房屋署的意見。

房屋署曾建議分拆平整土地及天橋合約

方學誠表示，政府在1997年的工程規劃及研究，項目公私營房屋比例是六四比，而2005年重啟項目時，就全數改為公營房屋，並展開建造顧問合約。但到了2007年公眾諮詢，有意見認為要修改行人天橋設計，若要達到2015年入伙目標時間緊迫。他說，項目的主體工程是平整土地，所以希望爭取時間開始平整工程。至於行人天橋合約容許刪減條款，方學誠說是房屋署的意見，而經考慮之後發現，讓原本的承建商興建行人天橋更佳，所以沒有分拆合約。

方學誠強調項目去年9月已結算，總獲批撥款是35.4億元，而總支出是34.6億元，因此沒有超支。

審計報告批評安達臣道天橋工程。（審計報告圖片）

政府指項目全改公營房屋 工程要調整

房屋局局長何永賢表示，由於公私營房屋比例變動，項目預計人口由4萬增至4.8萬，所以天橋工程亦要相應調整。房屋署署長王天予則指，行人天橋設計要考慮周邊設施，認為可刪減條款合約是較合適的安排。

議員謝偉俊關注該行人天橋的興建難度，方學誠稱項目是香港數一數二的高難度工程，何永賢則補充指，項目依山而建因此有難度。