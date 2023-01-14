中聯辦換人︱李家超歡迎鄭雁雄　感謝駱惠寧貢獻國安、選制、抗疫

國務院今日（14日）任命鄭雁雄接任中聯辦主任、以及國安委國家安全事務顧問，行政長官李家超表示歡迎，深信鄭會帶領中聯辦繼續支持特區政府依法施政，共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則。

李家超指，十分感謝卸任的駱惠寧對特區所作的貢獻，讚揚他擔任中聯辦主任三年多，盡心竭力履行職務，在維護國安及特區憲制秩序等關鍵議題，始終堅守「一國兩制」原則，確保香港各界正確理解中央的「全面管治權」；期間確保了《香港國安法》有效實施、以及與香港一齊應對疫情。



李家超指，鄭雁雄自2020年7月擔任中央駐港國安公署首任署長，兩年多以來，鄭帶領國安公署依法履行維護國家安全職責，與國安委有效協調，監督、指導特區維護國安工作。他深信鄭在香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，會與特區攜手合作，協助推動香港融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

讚揚駱惠寧在「由亂到治」扮演重要角色

李家超又指，他和特區政府都十分感謝駱惠寧，指駱在任期間，中央頒布實施《香港國安法》、完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」。自國安委成立以來，駱惠寧一直擔任國家安全事務顧問，確保《國安法》有效實施，在香港從「由亂到治」邁向「由治及興」的進程中扮演重要角色。

他指，駱惠寧一直關心港人安居樂業、青年發展，在面對疫情嚴峻挑戰時，駱帶領中聯辦全力支持香港防疫抗疫，協調和團結各界採取支援措施，向駱表示敬意和致以由衷的感謝。