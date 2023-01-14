鄭雁雄接掌中聯辦、兼任國安顧問　劉兆佳：有助香港自理國安工作

國務院今日（14日）任命中央駐港國安公署原署長鄭雁雄，接替駱惠寧出任中聯辦主任、以及國家安全委員會國家安全事務顧問；駱惠寧就被免去中聯辦主任、國安委國家安全事務顧問、港澳辦副主任的職務。



全國港澳研究會顧問劉兆佳指，駱惠寧2020年出任中聯辦主任有「臨危受命」意味，當時已經過了正常退休年齡，暴亂平息後可謂「功成身退」。而鄭雁雄對香港事務熟悉，加上在國安公署的工作，是接任中聯辦主任合適人選。劉兆佳指，鄭雁雄同時被中央任命為國安委國家安全事務顧問，將能讓國安委更好的行使維護國安的職權，讓香港更能主動地、自行處理好有關維護國家安全的工作。



鄭雁雄為國安公署首任署長

劉：駱惠寧可謂功成身退

鄭雁雄本身是汕頭人，長年在廣東工作，曾任廣東省委常委及秘書長，人民日報華南分社秘書長及廣東省委宣傳部。最廣為人知是他擔任汕尾市委書記期間，以強硬手法化解廣受國際輿論關注的烏坎村事件，當時他向村民發放題為「勸喻和平解決」光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，並說「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」，被認為有應對複雜局面的經驗。

至於駱惠寧，曾任青海及山西省委書記等要職，反修例運動後，2020年1月接替王志民出任中聯辦主任，當時剛好過了65歲，同年2月兼任港澳辦副主任，7月《香港國安法》實施後兼任國安委國家安全事務顧問。劉兆佳分析指，目前香港正邁向「由治及興」，中聯辦此時出現人士變動不足為奇。

香港特別行政區維護國家安全委員會設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就香港特別行政區維護國家安全委員會履行職責相關事務提供意見。國家安全事務顧問列席香港特別行政區維護國家安全委員會會議。 《香港國安法》第十五條

劉兆佳。（黃寶瑩攝／資料圖片）

劉兆佳：鄭通曉廣東話 經驗有助落實《國安法》

劉兆佳指鄭雁雄通曉廣東話，更有利與香港各界溝通接觸：「無論如何，中央對港新政策已經制定並逐步實施，誰當中聯辦主任都要執行中央對港政策，確保香港繁榮穩定和加快融入國家發展大局。」

劉兆佳引述港澳辦主任夏寶龍指，在美西方不斷打壓下國安形勢愈趨嚴峻，中央和香港有必要提高警惕、加強合作應對。在新政治形勢下，鄭雁雄在維護國安的經驗，有利促進特區政府與社會各界更好地確保《國安法》的落實、維護好國家安全、保障好社會穩定和提升各界對國家安全的意識和責任感。

鄭雁雄開先例 既非中共中央委員、亦非候補委員

以往中聯辦主任都由中共中央委員、或候補委員出任，但鄭雁雄既非中共第二十屆中委、亦不在候補名單之上。