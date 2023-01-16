村代表選舉結束 長洲墟填街坊代表選舉投票率37.77%

2023年長洲墟鎮的街坊代表選舉昨日結束，在6796名登記選民中，共有2567人投票，整體投票率為37.77%。而隨著長洲街坊代表選舉結束，今年的村代表選舉亦宣告完結，選管會將檢討是次選舉安排，三個月內向行政長官提交報告。



是次鄉郊選舉分別連續兩個星期日進行投票，村代表選舉已於1月8日順利完成。至於昨日舉行的街坊代表選舉，長洲墟鎮選舉共有67名候選人競逐39個議席，約6 800名合資格選民可參與投票；而坪洲墟鎮則無須競逐，17名候選人自動當選。

選舉管理委員會主席陸啟康法官巡視長洲墟鎮的投票站及點票站後指，各項選舉安排大致良好。投票於昨日晚上九時三十分結束後，設於長洲體育館的投票站隨即改裝為點票站。由於街坊代表選舉的席位、候選人和選民數目眾多，所以採用電腦點票，每張選票會由兩名點票人員分別使用電腦輸入選民所投選的候選人編號，以電腦點算各候選人所得的票數。

鄉郊一般選舉整體投票率54.46%

而今次的鄉郊一般選舉，即村代表選舉（包括原居民代表及居民代表）及街坊代表選舉，整體投票率為54.46%。於1月8日舉行的村代表選舉中，共有556名來自182條鄉村的候選人競逐286個村代表議席，包括185個原居民代表席位及101個居民代表席位。村代表選舉中有33055名選民投票，整體投票率為56.40%，當中原居民代表選舉及居民代表選舉的投票率分別為53.80%及60.96%。昨日的街坊代表選舉整體投票率為37.77%。

今屆鄉郊一般選舉共有1540個議席，當中1100名候選人自動當選，另外115個席位未接獲提名。村代表選舉及街坊代表選舉的合資格登記選民人數分別為191088名及8990名。

新一屆村代表及街坊代表任期為二○二三年四月一日至二○二七年三月三十一日。