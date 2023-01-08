村代表選舉｜整體投票率56.40% 陸啟康：安排大致良好

鄉郊村代表選舉今日（8日）舉行，投票由中午12時開始，至晚上7時結束。整體投票率為56.40%，當中居民代表總投票率60.96%，原居民代表總投票率53.80%



村代表選舉投票於晚上七時結束後，選管會主席陸啟康法官、陸貽信資深大律師和石丹理教授，及民政及青年事務局局長麥美娟一同巡視設於將軍澳順德聯誼總會梁潔華小學的點票站。陸啟康指今日較早時間分別巡視多個投票站，並巡視設於沙田顯徑鄰里社區中心的選票分流站，見到各項安排大致良好。

是次村代表（包括原居民代表及居民代表）選舉共設立182個一般投票站。原居民代表選舉由119條鄉村約 37 300名已登記選民，選出185名原居民代表；居民代表選舉由101條鄉村約 21 200名已登記選民投票，選出101名居民代表。

除了今日舉行的村代表選舉，街坊代表選舉將於下星期日（15日）舉行，為長洲墟鎮選出街坊代表。

​民政及青年事務局局長麥美娟今早巡視北區粉嶺公立學校的投票站，呼籲所有合資格選民齊來投票，選出心目中賢能之士，協助大家建設和諧美好的鄉郊社區。

麥美娟表示，今屆村代表選舉首次集中在同一日投票；另外因應疫情，已安排在竹篙灣社區隔離設施設立特別投票站，方便正在接受隔離的選民投票。

另外，廉政專員胡英明同執行處助理處長麥偉強仲，也到位於元朗蔡屋村的票站視察，了解在場當值廉署人員嘅工作情況。

市民如要舉報或查詢，除可致電廉署24小時熱線25 266 366或親身前往廉署24小時舉報中心之外，七間分區辦事處亦會喺今日上午9時至晚上10時開放，提供服務。此外，廉潔選舉查詢熱線2920 7878亦同時運作，解答市民查詢。